Las Heras: fue a comprar cigarrillos, recibió un disparo y está en estado crítico

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en una zona cercana a las calles Maza y 9 de Julio. El hombre sufrió una herida en la clavícula derecha, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore y permanece bajo atención médica.

Un hombre de 34 años fue baleado en Las Heras y permanece en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore. El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 19, cuando, según el relato de un familiar, había salido de su casa para comprar cigarrillos.

El episodio se registró en las inmediaciones de Maza al 300, cerca de la intersección con calle 9 de Julio. Por motivos que todavía se investigan, el hombre recibió un disparo de arma de fuego que le provocó una lesión en la zona de la clavícula derecha.

Tras resultar herido, la víctima se dirigió por sus propios medios al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron su traslado al Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza.

De acuerdo con la información difundida, la herida presentaba un orificio de entrada, pero no de salida. El hombre quedó internado en estado crítico.

Investigan cómo ocurrió el ataque

Luego de conocerse el hecho, se iniciaron actuaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar al responsable del disparo. En la investigación intervienen efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID), personal de Policía Científica y agentes de Homicidios.

Por ahora, no se estableció cuál habría sido el motivo del ataque ni se informó sobre personas detenidas en relación con el caso. Los investigadores trabajan para reconstruir lo sucedido y determinar qué ocurrió antes de que el hombre resultara herido.