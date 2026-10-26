Videos: un auto se metió a la ciclovía del Parque General San Martín y no se dio cuenta

Un mendocino registró una insólita escena mientras recorría en bicicleta el Parque General San Martín. Un conductor ingresó con su vehículo a una senda destinada a peatones y ciclistas y avanzó durante varios kilómetros sin advertir que estaba en el lugar equivocado.

Una situación tan inesperada como llamativa quedó registrada en el Parque General San Martín, en Mendoza. Un ciclista que recorría el tradicional espacio verde se encontró con un auto que avanzaba por una vía utilizada habitualmente por peatones y personas que circulan en bicicleta.

El Parque General San Martín es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza y recibe diariamente a personas que se acercan para caminar, correr, andar en bicicleta o disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, un insólito hecho ocurrió mientras un mendocino realizaba su habitual recorrido en bicicleta por el parque. Durante el trayecto, advirtió que un automóvil circulaba por el sendero destinado al tránsito de peatones y ciclistas.

Según se observa en el video difundido en redes sociales, el conductor habría confundido la senda con una calle habilitada para vehículos. De acuerdo con el relato que acompaña las imágenes, avanzó durante varios kilómetros antes de que el ciclista advirtiera lo que estaba pasando.

Ante la situación, el mendocino intervino para ayudar al automovilista a salir del sector y evitar que continuara circulando por un espacio destinado a otros usuarios.

El episodio fue grabado y compartido en las redes sociales por el usuario @franmtb_, quien no podía creer que el conductor hubiera recorrido tantos metros sin darse cuenta de que estaba transitando por una senda que no corresponde a los vehículos.

Las imágenes no tardaron en llamar la atención de los usuarios, que reaccionaron con sorpresa y humor ante la escena registrada en uno de los principales espacios verdes de la provincia.

Entre los comentarios que recibió la publicación, varios usuarios ironizaron sobre la variedad de situaciones que se pueden encontrar en los senderos del parque. Uno de ellos escribió: “Ya teníamos peatones, madres con el cochecito, motos, paseaperros; ya está, Fran, cantá ‘¡cartón lleno!’”.