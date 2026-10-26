“Está asquerosa”: el video de un camionero chileno que se hartó de la Ruta 7, se negó a pagar el peaje y rompió la barrera

El mal estado de la Ruta Nacional 7 desató la indignación de un camionero chileno que se negó a pagar el peaje de Las Cuevas y terminó rompiendo la barrera con su vehículo. El episodio quedó registrado en un video en el que se escucha al transportista cuestionar el cobro por circular en una ruta que, según denunció, está en condiciones deplorables.

La situación se produjo en medio de los reclamos por los enormes pozos que se formaron sobre la calzada tras las últimas lluvias. Hasta el momento, se registraron al menos 14 vehículos dañados, aunque la cifra podría aumentar a medida que los conductores presenten las denuncias ante sus compañías de seguros.

“Empiezan a cobrar peaje antes de arreglar la ruta”

El camionero llegó a la estación de peaje de Las Cuevas y manifestó su negativa a pagar por el uso de la ruta. Durante la discusión con las empleadas de la concesionaria, explicó que poco antes había estado a punto de romper un neumático por culpa de uno de los pozos.

“Es increíble que sea el primer país que veo que empiezan a cobrar peaje antes de arreglar la ruta. Está asquerosa”, expresó el transportista.

El hombre insistió en que no abonaría la tarifa y pidió que se dejara constancia de su decisión. Sin embargo, una de las trabajadoras le explicó que no estaba autorizada a realizar un acta.

En medio del intercambio, el camionero cuestionó que intentaran impedirle el paso y advirtió sobre lo que haría si no levantaban la barrera.

“Si no me levantan la barrera, yo paso por encima. Nada más”, lanzó.

Finalmente, avanzó con el camión y destruyó la barrera del peaje.

Los pozos de la Ruta 7 provocaron daños en varios vehículos

El episodio ocurrió en un contexto de creciente malestar por el estado de la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores de transporte entre Argentina y Chile.

Las lluvias agravaron el deterioro de la calzada y dejaron enormes pozos que complicaron la circulación. Algunos conductores quedaron varados sobre la banquina y hubo vehículos que sufrieron la rotura de dos neumáticos.

Por el momento, se contabilizaron al menos 14 vehículos afectados, aunque se espera que el número crezca cuando se formalicen nuevos reclamos ante las aseguradoras.

El 7 de octubre comenzó la concesión del corredor Cuyo, a cargo de Caminos de la Concagua, que contempla trabajos de bacheo y recuperación de la calzada. Sin embargo, los usuarios siguen reclamando reparaciones urgentes.

La protesta del camionero chileno puso el foco en una de las principales quejas de los transportistas: el cobro del peaje sin que, según denuncian, la ruta presente condiciones adecuadas para circular.

Para los conductores que utilizan habitualmente el corredor internacional, el problema no se limita al costo del peaje, sino que también incluye los gastos por roturas de neumáticos y otros daños mecánicos, además del riesgo de sufrir accidentes al intentar esquivar los pozos.