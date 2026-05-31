Ropa gratis en Mendoza: la influencer mendocina cambió el lugar de la jornada solidaria, ¿dónde será?

La iniciativa impulsada por Milagros Beningazza sigue en pie, pero tendrá una nueva ubicación. La influencia regalará ropa, zapatillas y abrigo, además de recibir donaciones para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.
Una nueva propuesta solidaria llegará a la Ciudad de Mendoza. La influencer mendocina Milagros Beningazza anunció a través de sus redes sociales una jornada de entrega gratuita de ropa destinada a cualquier persona que necesite abrigo o quiera sumarse a la iniciativa.
“Para cualquier persona que lo necesite, quiera buscar algo y ser parte de esta movida”, expresó la joven influencer al presentar la propuesta, que rápidamente comenzó a compartirse entre miles de usuarios mendocinos.
Beningazza ya había participado anteriormente en distintas acciones solidarias en la provincia, entre ellas campañas de abrazos gratuitos y actividades comunitarias en espacios públicos. En esta oportunidad trabajará junto a Propósito en la Calle, una organización que desarrolla tareas de asistencia social y ayuda comunitaria.
Cómo será la entrega de ropa gratuita
Desde la organización explicaron que cualquier persona podrá acercarse al lugar y elegir prendas, sin necesidad de acreditar una situación particular.
Para que más vecinos puedan acceder a la iniciativa, cada asistente podrá llevarse hasta tres prendas de vestir.
Los organizadores remarcaron que el objetivo no solo es brindar ayuda a quienes más lo necesitan, sino también generar un espacio de encuentro, solidaridad y acompañamiento para la comunidad mendocina.
Además de la entrega de ropa, quienes deseen colaborar podrán acercar alimentos no perecederos, ropa de abrigo, calzado y otros elementos que serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
La convocatoria busca sumar la participación de toda la comunidad en una jornada solidaria que combina ayuda directa, compromiso social y trabajo conjunto entre organizaciones y vecinos.
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Dónde y cuándo es la entrega de ropa gratis
- Lugar: Explanada de la Municipalidad de Mendoza.
- Día: Lunes 1 de junio.
- Horario: Desde las 16.
- Límite por persona: Hasta tres prendas.
- Organizan: Milagros Beningazza y Propósito en la Calle, con acompañamiento de la municipalidad.