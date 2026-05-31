Ropa gratis en Mendoza: la influencer mendocina cambió el lugar de la jornada solidaria, ¿dónde será?

Ropa gratis en Mendoza: la influencer mendocina cambió el lugar de la jornada solidaria, ¿dónde será?

Mendoza

La iniciativa impulsada por Milagros Beningazza sigue en pie, pero tendrá una nueva ubicación. La influencia regalará ropa, zapatillas y abrigo, además de recibir donaciones para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.

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Redacción ElNueve.com

Una nueva propuesta solidaria llegará a la Ciudad de Mendoza. La influencer mendocina Milagros Beningazza anunció a través de sus redes sociales una jornada de entrega gratuita de ropa destinada a cualquier persona que necesite abrigo o quiera sumarse a la iniciativa.

Para cualquier persona que lo necesite, quiera buscar algo y ser parte de esta movida”, expresó la joven influencer al presentar la propuesta, que rápidamente comenzó a compartirse entre miles de usuarios mendocinos.

Beningazza ya había participado anteriormente en distintas acciones solidarias en la provincia, entre ellas campañas de abrazos gratuitos y actividades comunitarias en espacios públicos. En esta oportunidad trabajará junto a Propósito en la Calle, una organización que desarrolla tareas de asistencia social y ayuda comunitaria.

Cómo será la entrega de ropa gratuita

Desde la organización explicaron que cualquier persona podrá acercarse al lugar y elegir prendas, sin necesidad de acreditar una situación particular.

Para que más vecinos puedan acceder a la iniciativa, cada asistente podrá llevarse hasta tres prendas de vestir.

Los organizadores remarcaron que el objetivo no solo es brindar ayuda a quienes más lo necesitan, sino también generar un espacio de encuentro, solidaridad y acompañamiento para la comunidad mendocina.

Además de la entrega de ropa, quienes deseen colaborar podrán acercar alimentos no perecederos, ropa de abrigo, calzado y otros elementos que serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria busca sumar la participación de toda la comunidad en una jornada solidaria que combina ayuda directa, compromiso social y trabajo conjunto entre organizaciones y vecinos.

Dónde y cuándo es la entrega de ropa gratis

  • Lugar: Explanada de la Municipalidad de Mendoza.
  • Día: Lunes 1 de junio.
  • Horario: Desde las 16.
  • Límite por persona: Hasta tres prendas.
  • Organizan: Milagros Beningazza y Propósito en la Calle, con acompañamiento de la municipalidad.
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