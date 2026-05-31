Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota en junio

Durante todo junio, la Ciudad de Mendoza ofrecerá servicios veterinarios gratuitos. Habrá castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y asesoramiento para promover el cuidado responsable de perros y gatos.

La Ciudad de Mendoza continuará durante todo junio con sus servicios veterinarios gratuitos destinados a perros y gatos.

La iniciativa busca promover la tenencia responsable de mascotas y facilitar el acceso a prestaciones esenciales para la prevención de enfermedades y el control sanitario animal.

Los vecinos podrán acceder a castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas veterinarias básicas en distintos puntos del departamento, a través del Centro Veterinario de La Favorita y del Móvil Veterinario que recorrerá el barrio San Martín.

Centro Veterinario de La Favorita

El Centro Veterinario Municipal funcionará durante todo junio en el barrio La Favorita y atenderá tanto a vecinos de la zona como a residentes de otros sectores de la Ciudad de Mendoza.

Dirección: Avenida Libertador s/n, Ciudad de Mendoza.

Avenida Libertador s/n, Ciudad de Mendoza. Horario: de 8.30 a 12.30.

Servicios disponibles

Castraciones

Las intervenciones se realizan únicamente con turno previo. Los interesados deben solicitarlo llamando al 147. El día asignado, la mascota deberá ser llevada por la misma persona que gestionó el turno, ya que los datos deberán coincidir con los registrados en el sistema.

Vacunación antirrábica y desparasitación

Se atiende por orden de llegada y sin necesidad de turno previo durante los días hábiles.

Consultas veterinarias básicas

Se brindarán de manera espontánea los martes, miércoles y jueves en horario de mañana.

El Móvil Veterinario llega al barrio San Martín

Como parte de la estrategia para acercar los servicios a más vecinos, el Móvil Veterinario se instalará durante todo junio en el Gimnasio Municipal N° 4 del barrio San Martín.

Las actividades se desarrollarán de lunes a jueves desde las 14.

Servicios disponibles

Castraciones

Los turnos deben solicitarse exclusivamente a través del 147. Además, será obligatorio presentar DNI con domicilio en la Ciudad de Mendoza. La mascota deberá asistir acompañada por el titular del turno.

Vacunación antirrábica y desparasitación

Se realizarán por orden de llegada durante los días de atención del móvil.

Cabe destacar que en este espacio no se ofrecerán consultas clínicas veterinarias.

Qué mascotas no podrán ser castradas

El municipio informó que, por cuestiones de seguridad vinculadas a la anestesia y a las características físicas de ciertos animales, no se realizarán castraciones a perros y gatos de razas braquicéfalas ni a ejemplares miniatura.

Entre las razas alcanzadas por esta restricción figuran:

Bulldog inglés

Bulldog francés,

Pug

Boston Terrier

Shih Tzu

Pequinés

Boxer

Dogo de Burdeos

Mastín Napolitano

Shar Pei

Chihuahua

En felinos, la medida alcanza a razas como Persa e Himalayo, entre otras de características similares.

Desde la comuna recordaron que todos los turnos otorgados están sujetos a una evaluación veterinaria previa. Será el profesional a cargo quien determine, el día de la atención, si el animal reúne las condiciones necesarias para realizar la cirugía de manera segura.