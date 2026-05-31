Domingo agradable en Mendoza: cuándo vuelven las lluvias

El último domingo de mayo llega con nubosidad variable, temperaturas estables y vientos leves del noreste. Para el inicio de la semana hay probabilidad de precipitaciones aisladas.

Mendoza despide mayo con una jornada fresca y condiciones estables. Para este domingo 31, el pronóstico anticipa nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste en gran parte del territorio provincial.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el día comenzará con cielo seminublado en el sur provincial. Con el correr de la mañana, la nubosidad se extenderá hacia el Valle de Uco y, a partir de las 18 horas, aumentará la cobertura nubosa en las zonas Sur y Este, donde se mantendrán condiciones de cielo parcialmente cubierto.

En la cordillera también se espera nubosidad, aunque sin fenómenos significativos asociados.

La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima rondará los 4°C.

Pronóstico del tiempo extendido

El inicio de junio llegará con un panorama algo más inestable. Para el lunes 1 se espera una jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur y probabilidad de precipitaciones aisladas.

En alta montaña, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado e inestable.

Máxima: 20°C

Mínima: 8°C

Martes 2 de junio

Se espera cielo nublado y descenso de la temperatura.