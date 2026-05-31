Caso Agostina Vega: su madre aún no sabe que su hija fue hallada muerta

La mujer permanece internada en terapia intensiva tras sufrir una grave descompensación durante la búsqueda de la adolescente. El abogado de la familia confirmó que todavía no fue informada sobre la muerte de Agostina.

Tras el hallazgo del cuerpo Agostina Vega, la adolescente de 14 años en Córdoba, se conoció que su madre continúa internada en terapia intensiva y aún no fue informada sobre la muerte de la joven.

Melisa Heredia sufrió una grave descompensación en medio de la búsqueda de su hija y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque. Según trascendió, ingresó con un cuadro severo de deshidratación y permanece bajo estricta observación médica.

La información fue confirmada por el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien explicó que la mujer todavía desconoce el desenlace de la investigación. “Todavía no sabe que su hija está muerta”, señaló el letrado en declaraciones televisivas, al tiempo que remarcó que hasta último momento la familia conservaba la esperanza de encontrar con vida a la adolescente.

El cuerpo de Agostina fue hallado este sábado en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, después de una semana de intensos operativos de búsqueda.

Durante esos días participaron efectivos policiales, equipos especializados, drones y perros rastreadores. La zona donde finalmente fue encontrada ya era considerada clave para los investigadores debido a distintos indicios recolectados durante la causa.

Las pericias y el análisis de cámaras de seguridad habían permitido ubicar en ese sector al principal sospechoso del crimen.

Mientras avanza la causa judicial, el abogado de la familia planteó que el crimen podría no haber sido cometido por una sola persona. “Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal”, sostuvo Nayi al referirse a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido y es el único imputado hasta el momento.

Los investigadores analizan diversas inconsistencias detectadas en las declaraciones del sospechoso. Según fuentes vinculadas al caso, el acusado habría brindado versiones contradictorias y todavía ocultaría información relevante para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, Barrelier habría sido la última persona que tuvo contacto con Agostina Vega. La hipótesis principal indica que coordinó un encuentro con la adolescente y pagó un traslado en un vehículo de alquiler hasta el barrio Cofico, lugar donde se registró la última señal sobre el paradero de la joven antes de su desaparición.