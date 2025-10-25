Rivadavia Canta Al País 2026: cuándo es y cuáles son los primeros artistas confirmados

El Festival Rivadavia Canta al País 2026 ya comienza a tomar forma. El municipio confirmó las fechas del evento y los primeros nombres de artistas de gran convocatoria en la escena nacional.

Mendoza se va preparando para el festival de música popular que se celebra todos los años en el departamento de Rivadavia.

¿Dónde y cuándo es?

El encuentro tendrá lugar el jueves 29 de enero, sábado 30 de enero y domingo 1 de febrero en el Polideportivo Municipal.

Las autoridades municipales confirmaron que el evento se desarrollará en tres noches de espectáculos musicales, precedidas por la Fiesta Departamental de la Vendimia.

Rivadavia Canta al País

Folklore y Cuarteto con Sello de Convocatoria

El folklore y el cuarteto ya tienen sus figuras contratadas, anticipando noches de gran concurrencia:

Lázaro Caballero

El aclamado folclorista, conocido por su potente voz y carisma en el escenario, será uno de los números centrales. Caballero se ha consolidado como una de las voces más populares de la música nativa actual, llevando la tradición a miles de seguidores.

Desakta2

El ritmo festivo y bailable del cuarteto estará garantizado con la presencia de este popular conjunto. Con una trayectoria ascendente, el grupo es sinónimo de fiesta y hará vibrar al público rivadaviense.

Una Grilla con Sorpresas y Proyección Internacional

Aunque estos son los primeros nombres confirmados, se viene una grilla de grandes artistas que podría llegar a incluir figuras de renombre internacional.

El Rivadavia Canta al País 2026 se perfila como una de las ediciones más ambiciosas, combinando la tradición vendimial con el mejor espectáculo musical nacional e internacional.