Mercado Pago lanzó un prode del Mundial 2026 y podés ganar hasta $50.000 dólares: cómo participar

La billetera virtual presentó “Fixture 2026”, un juego gratuito dentro de la aplicación que permitirá completar los resultados de los partidos y competir por premios diarios. Cómo participar y qué hay que hacer para sumar puntos.

A semanas del comienzo del Mundial 2026, Mercado Pago sorprendió con el lanzamiento de su propio prode interactivo y ya generó furor entre los fanáticos del fútbol. La propuesta permite pronosticar los resultados de los partidos desde la aplicación de manera gratuita y competir por un premio mayor de hasta USD 50.000. Además, habrá premios diarios con vouchers para realizar compras en Mercado Libre.

El concurso, llamado “Fixture 2026”, estará disponible para usuarios argentinos mayores de 18 años y ya se pueden completar algunos resultados como el primer partido que se disputará el próximo 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Cómo participar del fixture del Mundial 2026 en Mercado Pago

Para sumarse al prode, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Mercado Pago desde sus celulares y dirigirse a la sección “Sugerencias” o “beneficios”. Allí aparecerá el banner del juego, desde donde se podrán completar los pronósticos de cada partido.

La plataforma irá habilitando las distintas fases del Mundial de manera progresiva. Los resultados podrán modificarse únicamente antes de que comience cada encuentro. Una vez iniciado el partido, ya no será posible editar el pronóstico.

La participación es totalmente gratuita y estará habilitada desde el 19 de mayo hasta el 20 de julio de 2026.

Cuánto dinero se puede ganar con el Prode de Mercado Pago

El gran atractivo del concurso son los premios millonarios que repartirá la billetera virtual entre quienes logren obtener mayor cantidad de puntos durante el torneo.

Los premios principales serán:

Primer puesto: USD 50.000

Segundo puesto: USD 20.000

Tercer puesto: USD 10.000

Además, durante cada jornada mundialista habrá sorteos y recompensas adicionales para los usuarios más activos dentro del juego.

Cómo funciona el sistema de puntos

El sistema de puntuación premia tanto la precisión total como el acierto parcial en cada resultado.

Los usuarios obtendrán:

6 puntos por acertar el marcador exacto

3 puntos por acertar el ganador o un empate sin coincidir en el resultado final

0 puntos si el pronóstico es incorrecto

En los partidos que se definan por penales, solamente contará el resultado registrado al finalizar el tiempo suplementario.

Además de los grandes premios finales, Mercado Pago confirmó que entregará incentivos diarios durante toda la competencia.

Entre ellos habrá:

Sorteos de $10.000 por día

2.000 órdenes de compra para utilizar en Mercado Libre

Trivias dentro de la aplicación para acceder a recompensas especiales

Según explicaron desde la empresa, los primeros usuarios que respondan correctamente las consignas diarias podrán quedarse con distintos beneficios.

Qué pasa si hay partidos suspendidos o reprogramados

Las reglas oficiales indican que, si un encuentro es suspendido o postergado, los pronósticos quedarán en pausa hasta que el partido vuelva a jugarse. En caso de cancelación definitiva, esos resultados no sumarán ni restarán puntos dentro del ranking general.

Además, la plataforma podrá incorporar multiplicadores de puntaje o desafíos especiales a lo largo del Mundial para aumentar la competencia entre los participantes.

Cómo se pagará el premio final

Desde Mercado Pago aclararon que los premios en dólares serán acreditados en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio divisa del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil previo al pago. La acreditación se realizará dentro de los 30 días posteriores a la finalización del Mundial 2026.