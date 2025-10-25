Mendoza: tres menores portaban un arma de fuego y quedaron detenidos

Las cámaras de seguridad del CEO detectaron a tres menores, uno de ellos manipulando un revólver que guardó en un morral negro. La Policía los entrevistó y, tras una requisa, encontró el arma de fuego en el bolso.

Tres adolescentes quedaron detenidos por circular con un arma de fuego en el Acceso Sur.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, alrededor de las 16 horas, cuando las cámaras de seguridad del CEO detectaron una situación sospechosa.

En las imágenes se observó a tres menores, uno de ellos manipulando un revólver de color oscuro que luego guardó en un bolso tipo morral negro.

Tras la alerta, los efectivos policiales llegaron al lugar, entrevistaron a los jóvenes y realizaron una requisa. En el bolso hallaron el arma de fuego.

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz intervino en el caso y se ordenó la elaboración de las actuaciones correspondientes, además del registro de las imágenes de las cámaras de seguridad.