Más carne en mal estado: decomisaron más de 20 kilos de productos sin habilitación en Rivadavia

En Rivadavia, decomisaron carne sin certificación en un comercio. Además, el mismo propietario tenía un local contiguo de comidas al paso que tampoco estaba habilitado.

En La Libertad, Rivadavia, un comercio fue intervenido tras detectarse la venta de productos cárnicos sin certificación sanitaria.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Rural, delegación Este, junto con Bromatología del municipio, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Durante la inspección, los agentes encontraron:

8 kilos de milanesas de pollo

7 kilos de menudos

6 kilos de pata muslo

2 kilos de carne vacuna congelada

Todos sin procedencia ni habilitación sanitaria.

La mercadería fue decomisada y desnaturalizada bajo actas bromatológicas para proteger la salud pública.

Además, se constató que el propietario contaba con otro local contiguo dedicado a la venta de comidas al paso, que tampoco estaba habilitado por el municipio y almacenaba carne sin procedencia.

Por disposición de la fiscal, se realizaron las actuaciones correspondientes, se identificó al responsable y los alimentos incautados fueron destruidos en el basural de COINES, asegurando la seguridad alimentaria de la comunidad.