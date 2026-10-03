Reabren el Paso Cristo Redentor: desde qué hora se puede pasar este sábado

El cruce internacional volverá a funcionar después de cuatro días de cierre por las condiciones meteorológicas en la cordillera. Las autoridades advirtieron que el tiempo podría volver a complicar la circulación durante los próximos días.

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a estar habilitado este sábado 3 de octubre, luego de permanecer cuatro días cerrado por las condiciones meteorológicas en alta montaña.

Según informó el Sistema Integrado Cristo Redentor, la reapertura está prevista para las 12 del mediodía y permitirá el tránsito de todo tipo de vehículos. En esta primera etapa, se dará prioridad a los vehículos que estén retornando a sus respectivos países.

La habilitación dependerá de la evolución del tiempo en la zona cordillerana. Por este motivo, las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación ante la posibilidad de nuevos cierres.

El domingo 4 de octubre, a las 11 horas, las autoridades comunicarán una actualización sobre el estado del paso a través de los canales oficiales.

De acuerdo con el pronóstico para los próximos días, podrían registrarse nuevamente condiciones meteorológicas en alta montaña que no permitan garantizar una transitabilidad segura.

Por ese motivo, quienes tengan previsto cruzar entre Mendoza y Chile deberán consultar el estado del Paso Cristo Redentor antes de emprender el viaje y tener en cuenta que la habilitación puede modificarse según las condiciones climáticas.