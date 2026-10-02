La autopsia reveló cómo murió Kevin Dubé, el joven que estaba desaparecido en Mendoza

El joven de 28 años había sido buscado durante dos semanas hasta que encontraron su cuerpo en una finca de La Paz. El adelanto de la necropsia descartó signos de violencia y permitió establecer qué ocurrió antes de su muerte.

La búsqueda de Kevin Leonardo Dubé Ponce, de 28 años, terminó con el hallazgo de su cuerpo en La Paz, pero el resultado de la autopsia permitió despejar una de las principales dudas de la investigación. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el joven murió por causas naturales relacionadas con una cardiopatía previa.

El cuerpo fue encontrado el pasado jueves 1 de octubre, luego de que durante dos semanas se realizaran rastrillajes y distintas tareas para determinar su paradero. El adelanto de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense descartó, además, la intervención de terceras personas.

Qué determinó la autopsia de Kevin Dubé

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense estableció que la muerte de Kevin Dubé se produjo por causas naturales, vinculadas con una afección cardíaca que ya padecía.

Uno de los elementos centrales del dictamen fue que el cuerpo no presentaba lesiones ni signos compatibles con una agresión física.

A partir de estos resultados, tanto los investigadores como las autoridades judiciales descartaron la hipótesis de un hecho violento y orientaron las actuaciones hacia una explicación vinculada con la salud del joven.

La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, que dio a conocer los primeros resultados de los estudios realizados sobre el cuerpo.

De acuerdo con los peritajes de Policía Científica y la información reunida durante el procedimiento, el joven se habría descompensado, caído al curso de agua y posteriormente sido arrastrado por la corriente.

El cuerpo fue localizado precisamente en el cauce de un canal de riego, dentro de una finca de La Paz.

Personal de la División Investigaciones y el fiscal regional de la zona Este, Facundo Garnica, se trasladaron hasta el lugar una vez que se confirmó la presencia de un cuerpo que podía corresponder al joven buscado.

Kevin Dubé llevaba dos semanas desaparecido

Kevin había sido visto por última vez el 17 de septiembre, en la localidad de Las Catitas, departamento de Santa Rosa.

Desde entonces se había desplegado un operativo de búsqueda para intentar encontrarlo. Durante los 14 días de averiguación de paradero, se realizaron distintos rastrillajes con participación de organismos de seguridad y colaboración municipal.

La búsqueda también se extendió hacia San Luis, debido a que el joven tenía vínculos familiares en esa provincia.