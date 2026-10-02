Tras el Zonda Defensa Civil emitió un aviso a corto plazo por fuertes lluvias y granizo en una zona de Mendoza

Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un aviso a corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo en el Sur de Mendoza. Mientras se esperan nuevas lluvias durante la noche y un marcado descenso de la temperatura para el sábado.

Después de una jornada marcada por el viento Zonda, una fuerte tormenta comenzó a afectar este viernes al Sur de Mendoza y generó tormentas en distintos sectores. El servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo porque una fuerte tormenta con granizo afecta este viernes a los departamentos de General Alvear y San Rafael, donde ya se registraron lluvias intensas en distintos sectores. Muchos mendocinos se preguntan cómo estará el fin de semana y en qué otras zonas se esperan hoy.

A las 18.30, Defensa Civil Mendoza informó que el fenómeno había comenzado con una intensa precipitación en zonas rurales ubicadas al sur de Villa Atuel, en San Rafael. Minutos después, el sistema avanzó hacia el Este y alcanzó diferentes sectores de General Alvear.

Ante la evolución de la tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo para esa zona y sectores de la provincia de San Luis. Las autoridades recomendaron a productores y conductores mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Dónde cayó granizo y qué zonas fueron afectadas

Luego de avanzar desde San Rafael hacia el Este, la tormenta alcanzó distintos puntos de General Alvear. Defensa Civil informó sobre una fuerte precipitación de granizo sobre la Ruta 143 Sur, a la altura del Aeródromo de General Alvear.

El fenómeno también afectó sectores de Bowen, Los Huarpes y La Mora, con presencia de precipitaciones sobre la Ruta 188.

Las autoridades continúan siguiendo el desplazamiento del sistema meteorológico para determinar si las tormentas pueden extenderse hacia otras zonas. Por el momento, la recomendación es circular con precaución y mantenerse informado ante posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones.

¿Puede llover en otras zonas de Mendoza?

El episodio registrado en el Sur provincial no sería el único fenómeno de inestabilidad previsto para este viernes. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, durante la noche podrían registrarse lluvias débiles a moderadas de tipo convectivo en distintos sectores de Mendoza.

La posibilidad aumenta especialmente desde las 19 o 20, coincidiendo con el ingreso del viento sur.

Las zonas que aparecen bajo mayor atención son el Sudeste y la franja Este de la provincia, con posibilidad de precipitaciones particularmente en el Este de La Paz y en el sector de secano que conecta ese departamento con General Alvear. También se prevén precipitaciones en Malargüe y en el Oeste del Valle de Uco.

Cómo seguirá el tiempo después del Zonda en Mendoza

El viernes estará marcado por un importante cambio en la circulación del viento. Durante buena parte de la jornada se esperaba viento Zonda, con distintas intensidades según la zona. En la precordillera, el fenómeno podía comenzar durante la mañana, mientras que posteriormente se extendía hacia Malargüe, el Valle de Uco y el Gran Mendoza.

Mientras las tormentas afectan distintos sectores del llano, la situación en la Alta Montaña también presenta condiciones inestables. Desde la madrugada del viernes se prevén precipitaciones en toda la cordillera, con mayor intensidad durante la jornada. Debido a eso, el Paso Cristo Redentor se mantiene cerrado.

Cómo estará Mendoza este sábado

Para el sábado 3, el escenario será diferente. El viento sur continuará, aunque con menor intensidad, y posteriormente rotará hacia el Norte. Durante la tarde se espera además una rotación hacia el Este en la Zona Este, con disminución y eventual finalización del viento entre las 20 y las 21.

En cuanto a la nubosidad, el Valle de Uco tendrá cielo seminublado durante buena parte de la mañana, mientras que desde las 13 o 14 se prevé que el cielo comience a despejarse en toda la provincia.

En Alta Montaña, el cielo permanecerá seminublado en el sector central, con tendencia a despejarse desde las 11. Hacia las 20 volvería a aumentar la nubosidad en las zonas Sur y Centro, aunque sin precipitaciones previstas.

El cambio de masa de aire también provocará un descenso de las temperaturas.

La temperatura promedio prevista para el llano será: Máxima: entre 18 y 19 °C. Mínima: alrededor de 10 °C.

¿Qué pasa con el Paso Cristo Redentor?

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado durante este jueves y viernes debido a las condiciones meteorológicas en la Alta Montaña.

La situación será evaluada nuevamente durante el fin de semana. Según la información disponible, el sábado a las 8 se verificará el estado de transitabilidad para determinar si existen condiciones que permitan habilitar nuevamente el corredor internacional.