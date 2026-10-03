Lo detuvieron en aduana de Chile por intentar pasar un millonario cargamento desde Mendoza: qué llevaba y dónde lo escondió

El cargamento, valuado en más de 9.000 dólares, fue detectado por el escáner de Aduana en el paso Los Libertadores. El conductor fue detenido y deberá pagar más de 16 millones de pesos chilenos como parte de el acuerdo.

Un camionero argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile un cargamento de medicamentos veterinarios valuado en más de 9.000 dólares.

El contrabando quedó al descubierto durante un control de Aduana. Al pasar el vehículo por el escáner de rayos X, los fiscalizadores detectaron formas irregulares en el interior del neumático y decidieron inspeccionarlo.

Al abrir la rueda, encontraron 384 cajas con frascos de medicamentos inyectables de uso veterinario. El cargamento estaba compuesto por 191 frascos de MV Chinfield y 193 de Diuretic, ambos de 50 mililitros.

Los productos incautados están vinculados con prácticas de dopaje en competencias deportivas.

El MV Chinfield es un estimulante cardiorrespiratorio que puede utilizarse de manera ilegal para dopar caballos de carrera. El Diuretic, por sus propiedades diuréticas, también puede emplearse para intentar eludir controles antidopaje.

Durante el interrogatorio, el conductor, identificado por las iniciales M.A.G., declaró que había recibido el cargamento por encomienda desde Buenos Aires hacia Mendoza.

Según su relato, en Mendoza acudió a una vulcanización, donde ocultaron las cajas dentro de la rueda de repuesto. Además, identificó a la persona que debía recibir los medicamentos en Santiago de Chile.

Por instrucciones del Ministerio Público chileno, el camionero fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, el fiscal Rodolfo Robles Mora lo formalizó por el delito de contrabando.

Con la conformidad del Servicio Nacional de Aduanas, el tribunal aprobó un acuerdo reparatorio que establece el pago en cuotas de una suma equivalente al doble del valor de la mercancía incautada, es decir, más de 16 millones de pesos chilenos.

La causa penal quedó suspendida condicionalmente hasta que el imputado complete el pago acordado. Por otra parte, la Justicia ordenó el decomiso y la posterior destrucción de los medicamentos, tarea que estará a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).