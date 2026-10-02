Le robaron una rueda de la camioneta a un mendocino y les agradeció a los ladrones por un insólito detalle

Un influencer mendocino dejó su vehículo apenas unos minutos en la calle y, cuando regresó, descubrió que le habían robado una de las ruedas. Pero hubo algo que encontró en el lugar que convirtió el mal momento en una anécdota que se volvió viral en las redes sociales.

Los robos de vehículos y autopartes son una preocupación cotidiana para muchos mendocinos. Sin embargo, el episodio que vivió el influencer Fabio Marengo tuvo un detalle tan particular que, pese a la bronca por el robo, terminó tomándolo con humor y decidió contar lo ocurrido en sus redes sociales.

El joven, conocido por sus videos de reseñas gastronómicas, había dejado estacionada su camioneta durante unos minutos en una calle de Villa Nueva, Guaymallén. Al regresar, descubrió que le faltaba una rueda.

La sorpresa fue todavía mayor cuando observó qué habían dejado los delincuentes en el lugar. Marengo contó que habitualmente guarda su camioneta en una cochera, pero esa noche decidió dejarla estacionada en la calle.

El vehículo permaneció allí durante aproximadamente 10 minutos. Cuando volvió, se encontró con que una de las ruedas había desaparecido.

La rapidez con la que ocurrió el robo fue uno de los aspectos que más llamó la atención del influencer. “La dejamos 10 minutos afuera y nos encontramos con esto”, contó en el video que publicó en TikTok.

Pero además señaló otro detalle que le resultó difícil de entender: el lugar donde había dejado estacionada la camioneta era una calle muy transitada. “Lo loco es que esta calle es re transitada, es difícil que nadie los haya visto”, comentó.

El particular detalle que dejaron los ladrones

Más allá del robo, hubo algo que convirtió el episodio en una situación insólita. Los delincuentes se llevaron la rueda, pero dejaron las tuercas en el lugar.

Ese pequeño detalle le permitió a Marengo intentar colocar la rueda de auxilio y, aunque seguía molesto por lo sucedido, decidió agradecerlo con ironía. “A los que me robaron la rueda de la camioneta, gracias por dejarme las tuercas por lo menos, así puedo poner el auxilio”, expresó.

Después de descubrir el robo, Marengo intentó solucionar el problema colocando la rueda de auxilio. Sin embargo, la tarea no resultó tan sencilla como esperaba. Mientras grababa el momento, volvió a dirigirse con humor a quienes habían cometido el robo y lanzó otro comentario cargado de ironía. “Por lo menos díganme cómo hicieron para sacarla porque, la verdad, se me está re complicando”, expresó mientras intentaba resolver la situación.

La publicación de Fabio Marengo, quien cuenta con más de 75.000 seguidores en TikTok, rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. El video superó las 26.000 reproducciones y recibió numerosos comentarios de personas que compartieron experiencias similares.

Algunos usuarios contaron que también habían sufrido el robo de una o varias ruedas y que, en algunos casos, los delincuentes ni siquiera habían dejado las tuercas.

“A mí me robaron 2 y me dejaron un gato nuevo, casi me llevan las 4”, relató una persona. Otro usuario comentó: “A mí no me dejaron las tuercas y tuve que improvisar”. También apareció quien contó una situación prácticamente idéntica: “Me hicieron lo mismo, me dejaron los tornillos, encima juntitos para que no se pierdan”.