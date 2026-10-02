Planazo gratis en Mendoza: una tarde con gastronomía, degustación de vinos y música al aire libre

El encuentro recreará la tradicional Place du Tertre de Montmartre de Francia y tendrá propuestas de gastronomía, pastelería, vinos, música, danza, libros, artesanías y diseño, con entrada libre.

Si te gustaría viajar a Francia sin salir de Mendoza, hay un planazo que propone recrear por unas horas el ambiente de uno de los rincones más conocidos de París.

El Mercadito Francés de Viví Francia volverá con una propuesta inspirada en la Place du Tertre de Montmartre, con opciones para recorrer, comer, escuchar música y conocer distintas expresiones de la cultura francesa.

La jornada reunirá puestos de gastronomía y pastelería francesa, cafetería, degustación de vinos, libros, artesanías y diseño. También habrá música en vivo y espectáculos de danza.

La programación incluirá la participación de los elencos de la Ciudad de Mendoza, entre ellos el Ballet Contemporáneo y el Ballet Folclórico, que formarán parte de las actividades previstas durante la jornada.

El encuentro forma parte de Viví Francia, una celebración que se realiza desde 2013 y que propone actividades relacionadas con la cultura francesa en distintos puntos del país. En Mendoza, el Mercadito reúne además a emprendimientos, empresas y organizaciones vinculadas con Francia.

Cuándo y dónde será el Mercadito Francés

El Mercadito Francés se realizará el sábado 3 de octubre, de 12 a 20 horas en los jardines de la Nave Cultural, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza.

La entrada es libre y gratuita y la actividad está abierta a toda la comunidad.

El cronograma contempla la apertura del mercadito a las 12, la inauguración oficial a las 13 y distintas presentaciones artísticas durante la tarde.