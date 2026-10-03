Después del Zonda, Mendoza tendrá un sábado más fresco: a cuánto llega la máxima

El ingreso de aire del sur hará bajar la temperatura este sábado. El viento continuará durante buena parte del día y habrá cambios en la nubosidad.

Después del viernes marcado por el viento Zonda, que llevó la máxima hasta los 30°C y estuvo acompañado por una alerta amarilla en toda Mendoza, el primer sábado de octubre llega un cambio en las condiciones climáticas.

El viento sur continuará durante la jornada, aunque será más leve y rotará gradualmente hacia el norte. El fenómeno tendrá mayor incidencia en la Zona Este.

Desde las 18 horas se espera que el viento rote hacia el este y disminuya hasta finalizar entre las 20 y las 21 horas en esa zona.

En cuanto al cielo, el Valle de Uco comenzará el día con nubosidad parcial. Entre las 13 y las 14 horas se prevé que el cielo se despeje en toda la provincia.

En Alta Montaña, habrá nubosidad parcial en el sector central durante la mañana, con despeje a partir de las 11 horas. Hacia las 20 volverá a aumentar la nubosidad en las zonas sur y central, aunque sin precipitaciones.

La máxima se ubicará en 19°C con una mínima será de 10°C.

El tiempo para el domingo

El domingo 4 de octubre tendrá un leve ascenso de la temperatura.

Se espera cielo parcialmente nublado y vientos leves del sudeste, con una máxima de 23°C y una mínima de 9°C.

En la cordillera continuarán las nevadas débiles.

Cómo seguirá el tiempo el lunes

Para el lunes 5 se anticipa nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas.

Los vientos serán moderados del sudeste y continuarán las nevadas en cordillera.

La máxima será de 22°C, mientras que la mínima llegará a 8°C.

El pronóstico para el martes

El martes 6 tendrá condiciones similares, aunque con posibilidad de tormentas aisladas.

También se esperan vientos moderados del sudeste y nevadas moderadas en la cordillera.

La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 7°C.