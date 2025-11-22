¿Querés aprender a sacar fotos profesionales con tu celular?: sumate a este curso gratuito

La Ciudad de Mendoza dictará un curso gratuito para emprendedores y público en general, con técnicas accesibles para mejorar la calidad de las imágenes y lograr contenidos más atractivos para redes y ventas online.
La Ciudad de Mendoza abrió la convocatoria para participar del segundo workshop gratuito de fotografía.
Se trata de una capacitación pensada para emprendedores y personas interesadas en mejorar la calidad visual de las imágenes con las que promocionan sus productos.
Este encuentro continúa el trabajo realizado en el primer taller y profundiza distintos aspectos técnicos aplicados al uso cotidiano.
¿Dónde y cuándo es?
La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, de 15 a 18 horas, en el Espacio ECoS, ubicado en la intersección de Perú y Las Heras.
La formación estará dirigida por Rocío Alux, fotógrafa especializada en fotografía comercial, quien guiará a los asistentes en una instancia práctica avanzada que incluirá técnicas de composición, iluminación, edición rápida y armado de producciones caseras con resultados profesionales.
La capacitación es gratuita, pero requiere inscripción previa.
¿Qué vas a aprender?
Durante el encuentro, los participantes trabajarán sobre:
- Profundización en el uso de la luz, el color y los diferentes planos.
- Comandos básicos del celular para lograr tomas más precisas y profesionales.
- Montaje de un estudio fotográfico casero con elementos accesibles.
- Actividad práctica de toma fotográfica.
- Edición de imágenes en Photoshop Express para obtener acabados de mayor calidad.
La jornada combinará una breve instancia teórica, una dinámica lúdica para generar interacción entre los asistentes y una práctica intensiva orientada a aplicar de inmediato los conceptos aprendidos.
¿Cuáles son los requisitos para participar?
Cada persona deberá llevar:
- Un producto de su emprendimiento para fotografiar.
- Dos fuentes de luz portátiles.
- Cartulina o fondo neutro (negro o blanco).
- Algún elemento refractante, como papel aluminio, parasol o lámina plateada.
- La aplicación Photoshop Express instalada en el celular.
El objetivo del workshop es fortalecer las habilidades visuales de los emprendimientos locales y ofrecer herramientas concretas para mejorar la presentación de productos en redes sociales y canales digitales.