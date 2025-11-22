¿Querés aprender a sacar fotos profesionales con tu celular?: sumate a este curso gratuito

La Ciudad de Mendoza dictará un curso gratuito para emprendedores y público en general, con técnicas accesibles para mejorar la calidad de las imágenes y lograr contenidos más atractivos para redes y ventas online.

La Ciudad de Mendoza abrió la convocatoria para participar del segundo workshop gratuito de fotografía.

Se trata de una capacitación pensada para emprendedores y personas interesadas en mejorar la calidad visual de las imágenes con las que promocionan sus productos.

Este encuentro continúa el trabajo realizado en el primer taller y profundiza distintos aspectos técnicos aplicados al uso cotidiano.

¿Dónde y cuándo es?

La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, de 15 a 18 horas, en el Espacio ECoS, ubicado en la intersección de Perú y Las Heras.

La formación estará dirigida por Rocío Alux, fotógrafa especializada en fotografía comercial, quien guiará a los asistentes en una instancia práctica avanzada que incluirá técnicas de composición, iluminación, edición rápida y armado de producciones caseras con resultados profesionales.

La capacitación es gratuita, pero requiere inscripción previa.

¿Qué vas a aprender?

Durante el encuentro, los participantes trabajarán sobre:

Profundización en el uso de la luz, el color y los diferentes planos.

el y los Comandos básicos del celular para lograr tomas más precisas y profesionales.

para lograr tomas más precisas y profesionales. Montaje de un estudio fotográfico casero con elementos accesibles.

casero con Actividad práctica de toma fotográfica.

Edición de imágenes en Photoshop Express para obtener acabados de mayor calidad.

La jornada combinará una breve instancia teórica, una dinámica lúdica para generar interacción entre los asistentes y una práctica intensiva orientada a aplicar de inmediato los conceptos aprendidos.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Cada persona deberá llevar:

Un producto de su emprendimiento para fotografiar.

de su emprendimiento para fotografiar. Dos fuentes de luz portátiles.

portátiles. Cartulina o fondo neutro (negro o blanco).

o fondo neutro (negro o blanco). Algún elemento refractante, como papel aluminio, parasol o lámina plateada.

como papel aluminio, parasol o lámina plateada. La aplicación Photoshop Express instalada en el celular.

El objetivo del workshop es fortalecer las habilidades visuales de los emprendimientos locales y ofrecer herramientas concretas para mejorar la presentación de productos en redes sociales y canales digitales.