Planazo gratis para este fin de semana en Mendoza: disfrutá al ritmo del pop en este espectáculo al aire libre

La Ciudad de Mendoza ofrecerá dos noches de música, luces y coreografías en la fuente de aguas danzantes de la plaza Independencia, con un show especial dedicado al pop.

La Ciudad de Mendoza tiene preparado un atractivo plan que promete llenar de color y ritmo el fin de semana largo.

Este sábado 22 y domingo 23, la Fuente de Aguas Danzantes de plaza Independencia presentará un espectáculo especial dedicado al pop, con una puesta que combinará coreografías de agua, luces y efectos visuales pensados para sorprender a mendocinos y turistas.

Detalles del espectáculo

El show comenzará a las 20.30 horas y tendrá una selección de grandes éxitos internacionales y nacionales.

Sonarán canciones de artistas como Miranda!, Taylor Swift, Lali, Katy Perry, Lady Gaga, Tini, Emilia y BTS, entre otros, en una propuesta que invita a cantar, bailar y pasar un momento distinto al aire libre bajo el cielo de la Capital.

La actividad está dirigida a todo público: familias, grupos de amigos y quienes quieran disfrutar de dos noches llenas de energía en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad.

La invitación es abierta y gratuita. Solo hay que acercarse a plaza Independencia y dejarse llevar por un espectáculo que llenará de música y magia el centro mendocino.