Pumas vs. Wallabies y Gimnasia vs. Boca: qué calles estarán cortadas este sábado y en qué horario

Los dos partidos concentrarán a miles de personas en distintos sectores del Parque General San Martín. A qué hora abren las puertas, cuáles serán las zonas más complicadas y qué tener en cuenta para circular durante la jornada.

Mendoza tendrá este sábado una jornada con tránsito complicado en la zona del Parque General San Martín. Dos partidos de gran convocatoria se disputarán con pocas horas de diferencia y obligarán a implementar cortes y restricciones en calles cercanas a los estadios.

El primer encuentro será Gimnasia y Esgrima de Mendoza contra Boca Juniors, que se jugará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 16.30 horas. Más tarde, a las 18 horas, Los Pumas se enfrentarán a Australia en el Estadio Malvinas Argentinas.

La cercanía entre ambos escenarios hace prever una importante concentración de vehículos y peatones, especialmente durante el ingreso y la posterior desconcentración de los espectadores.

Uno de los principales puntos a tener en cuenta será la zona del estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Por el partido entre Gimnasia y Boca habrá un corte total en avenida Lencinas, desde Boulogne Sur Mer hasta la rotonda de la UNC.

También estará interrumpida la circulación en avenida Padre Contreras, donde se dispondrá un corte total.

Estas restricciones afectarán uno de los principales corredores de ingreso y circulación dentro del Parque General San Martín, por lo que se recomienda evitar la zona durante las horas de mayor movimiento.

El estadio de Gimnasia se encuentra precisamente sobre Lencinas, en la intersección con Boulogne Sur Mer, por lo que el operativo estará concentrado en las calles que rodean el escenario.

El otro punto que los conductores deberán tener en cuenta estará en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas.

La avenida Dr. Adrián Ruiz Leal permanecerá cortada para la circulación de vehículos particulares, ya que ese sector será utilizado como zona de emergencia y acceso operativo del estadio.

La medida alcanza especialmente al sector sur del Malvinas Argentinas. Las autoridades recomiendan evitar ingresar por esa zona y utilizar los accesos habilitados al estadio.

Para quienes concurran al partido de Los Pumas, los principales accesos serán por avenida El Libertador, avenida San Francisco de Asís y avenida Arquitecto Carlos Thays, además de calles aledañas del Parque.

La jornada comenzará a generar movimiento varias horas antes de los partidos.

15 horas : apertura de las puertas del Estadio Malvinas Argentinas.

: apertura de las puertas del 16.30 horas : comienza Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Boca Juniors en el Víctor Antonio Legrotaglie.

: comienza y de en el 18 horas: Los Pumas enfrentan a Australia en el Malvinas Argentinas.

Por eso, quienes tengan que atravesar el Parque durante la tarde deberían salir con anticipación y, en lo posible, evitar los alrededores de ambos estadios.