Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este sábado 5 y domingo 6 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre habrá cortes en:

Tunuyán

  • En calle Sarmiento, hacia el noreste de Crespo. En el Loteo Oldra y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.30 h.
  • Entre calles Bascuñán, Quintana, Carlos Vera y Ruta N°92 Las Rosas. En el Loteo Villa Anita, barrio El Sol y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En Ruta Provincial N°88, entre Calle N°3 y La Blanca; La Arboleda. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Bernardino Izuel, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Pueyrredón. De 13.00 a 17.00 h.

Este domingo 6 de septiembre habrá cortes de luz en:

Ciudad

  • Entre calles Vuelta de Obligado, Virgen del Carmen de Cuyo, Manuel Belgrano, Juan Kelesis y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • En calle Proyectada G121 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.00 a 11.00 h.

Lujan

  • En la intersección de calles Cipolletti y Lamadrid y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

  • Entre calles Alsina, EL Aconcagua, Carril Sarmiento y 9 de Julio. En Loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

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