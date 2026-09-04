Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 5 y domingo 6 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre
Este sábado 5 de septiembre habrá cortes en:
Tunuyán
- En calle Sarmiento, hacia el noreste de Crespo. En el Loteo Oldra y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.30 h.
- Entre calles Bascuñán, Quintana, Carlos Vera y Ruta N°92 Las Rosas. En el Loteo Villa Anita, barrio El Sol y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°88, entre Calle N°3 y La Blanca; La Arboleda. De 15.30 a 19.30 h.
San Rafael
- Entre calles Bernardino Izuel, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Pueyrredón. De 13.00 a 17.00 h.
Este domingo 6 de septiembre habrá cortes de luz en:
Ciudad
- Entre calles Vuelta de Obligado, Virgen del Carmen de Cuyo, Manuel Belgrano, Juan Kelesis y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Proyectada G121 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.00 a 11.00 h.
Lujan
- En la intersección de calles Cipolletti y Lamadrid y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- Entre calles Alsina, EL Aconcagua, Carril Sarmiento y 9 de Julio. En Loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.