Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 5 y domingo 6 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Ciudad, Guaymallén, Luján y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre habrá cortes en: