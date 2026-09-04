Las Heras: pidió la mochila de su hija porque se olvidó la merienda pero dentro hallaron envoltorios de cocaína

El hallazgo ocurrió este viernes en la Escuela Santa María de Belén. La madre de una niña de 3 años fue detenida y la causa quedó en manos de la Justicia Federal.

El hallazgo de cocaína en la mochila de una niña de 3 años en la Escuela Santa María de Belén, en Las Heras, sigue bajo investigación de la Justicia Federal de Mendoza.

El episodio ocurrió este viernes cuando la madre de la menor regresó al establecimiento alterada y pidió la mochila porque había olvidado la merienda. Ante la insistencia y el estado de nervios de la mujer, los docentes revisaron el bolso y encontraron un recipiente plástico con 21 envoltorios de papel glasé que contenían cocaína, mezclados con los alimentos de la niña. La cantidad total incautada fue de 12 gramos.

La madre quedó detenida en el acto y trasladada a sede judicial. La niña fue contenida por personal de la escuela y luego derivada a resguardo institucional.

El caso pasó a la órbita federal por tratarse de estupefacientes y se abrió una investigación para determinar el origen de la droga y la responsabilidad penal de la mujer. La Fiscalía Federal de Mendoza analiza si la sustancia estaba destinada a la venta en pequeñas dosis o si la madre cumplía un rol de transporte. También se investiga si existen vínculos con redes de narcomenudeo en la zonaa.

La exposición de niños a sustancias ilegales plantea interrogantes sobre la responsabilidad familiar y la necesidad de reforzar protocolos de prevención en instituciones escolares. La rápida reacción de los docentes evitó que la droga circulara fuera del control institucional y permitió que la situación quedara inmediatamente en manos de las autoridades.

Este episodio recuerda a otros antecedentes en Las Heras. En 2025, un clan familiar fue descubierto utilizando a su hija de 3 años para trasladar marihuana prensada y dinero en efectivo en una mochila.