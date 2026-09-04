Video: Un hincha mendocino de River fue al hotel de Boca “solo vengo por Paredes”

Un hincha de River sorprendió al acercarse al hotel de Boca en Mendoza con una campera del Millonario para saludar a Leandro Paredes. El gesto de admiración por el campeón del mundo se dio en la previa del partido que el Xeneize disputará este sábado a las 16.30 frente a Gimnasia.

Entre los simpatizantes de Boca que se acercaron al hotel donde concentra el plantel en Mendoza, un hincha llamó especialmente la atención al presentarse con una campera de River. Su objetivo, sin embargo, estaba por encima de la rivalidad entre los clubes: quería saludar a Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina.

Boca se encuentra en Mendoza a la espera del partido que disputará este sábado a las 16.30 frente a Gimnasia. En la previa del encuentro, los hinchas se acercaron al hotel para acompañar al plantel y uno de ellos sorprendió al aparecer con los colores del clásico rival.

El hincha explicó que se acercó para hacerle el aguante al mediocampista y que tuvo la posibilidad de recibir el saludo del futbolista. “Yo vine a alentar a Leandro Paredes. Me saludó, la verdad, humilde. Me sorprendió”, contó.

El simpatizante destacó la admiración que siente por Paredes más allá de los colores. “Estar con los grandes, estar ahora acá, la verdad que es hermoso. De verlo en el cielo a verlo acá, la verdad es increíble”, expresó.

Además, aseguró que hay que aprovechar la posibilidad de ver al campeón del mundo: “Es un grande, hay que disfrutarlo mientras está y aprovecharlo. Tratar de verlo es algo hermoso”.

Consultado por su presencia con una prenda de River entre los hinchas de Boca, el joven tomó la situación con naturalidad. “Yo siempre fui de River, pero Leandro es un grande. Estaba fresco, me puse el primero que agarré”, explicó entre risas.

El hincha también contó que otros integrantes del plantel lo saludaron y cerró con un mensaje que reflejó el espíritu del momento: “El fútbol es así, no hay que separar por los colores”.

La imagen del hincha de River entre los simpatizantes de Boca terminó convirtiéndose en una muestra de admiración por un futbolista de la Selección y de respeto más allá de la histórica rivalidad, en la previa de un nuevo partido del Xeneize en Mendoza.