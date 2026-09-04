Video: asi detuvieron en pleno centro a 4 que estaban robando en colectivos

Cuatro personas fueron detenidas tras ser señaladas por el hurto de pertenencias en un colectivo de la línea 50. Los sospechosos fueron interceptados en pleno centro de Mendoza con los elementos denunciados como robados y dos de ellos tienen 16 y 17 años.

Cuatro personas fueron detenidas por preventores y efectivos de la Policía luego de ser señaladas por cometer un hurto dentro de un colectivo de la línea 50. Entre los aprehendidos hay dos menores de 16 y 17 años.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 del jueves, cuando se recibió una denuncia que alertaba sobre cuatro hombres que habían sustraído pertenencias de pasajeros en el interno 116 de la línea 50.

De acuerdo con la información aportada a los efectivos, luego de descender de la unidad, los sospechosos comenzaron a desplazarse por Patricias Mendocinas en dirección a Peatonal Sarmiento.

A partir de la denuncia, preventores realizaron un patrullaje por la zona con el objetivo de localizar a los individuos. Finalmente, los cuatro fueron interceptados en la intersección de Alem y Salta.

Durante la requisa, los agentes encontraron entre sus pertenencias una campera, un teléfono celular y un bolso, elementos que habían sido denunciados como sustraídos del colectivo.

Al momento de ser identificados, además, se constató que dos de los cuatro detenidos eran menores de edad, de 16 y 17 años.

Qué pasó con los cuatro detenidos

Tras la intervención de los preventores, arribó al lugar un móvil policial para continuar con el procedimiento.

Los dos menores fueron trasladados a la Comisaría Cuarta, mientras que los otros dos aprehendidos fueron derivados a distintas dependencias policiales.

Uno de ellos quedó alojado en la Unidad Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (U.T.D.A.) del Polo Judicial, mientras que el restante fue trasladado a la Comisaría 33.

La investigación continuará para determinar las circunstancias del hurto y la participación que tuvo cada uno de los cuatro involucrados.