Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y castrar gratis a tu mascota durante julio

Durante julio, la Municipalidad de Mendoza ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria gratuita para perros y gatos en distintos puntos de la Ciudad.

La Ciudad de Mendoza continuará durante julio con su campaña gratuita de salud animal, un operativo que acercará servicios veterinarios a distintos barrios y espacios públicos de la capital.

El programa está destinado a perros y gatos e incluye vacunación antirrábica, tratamientos de desparasitación interna y externa, castraciones y atención veterinaria básica.

Los servicios se brindarán a través de un esquema combinado entre el Centro Veterinario fijo de La Favorita y el Móvil Veterinario, que recorrerá distintos sectores de la Ciudad.

El objetivo es facilitar el acceso a la atención veterinaria preventiva, promover la tenencia responsable y contribuir al control de la población de animales de compañía, además de prevenir enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas.

Durante cada jornada, los profesionales también brindarán asesoramiento sobre los cuidados de las mascotas, su alimentación, vacunación y otras medidas vinculadas a la salud animal.

Operativos gratuitos de vacunación y desparasitación

El equipo veterinario municipal realizará operativos itinerantes de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, sin necesidad de solicitar turno previo.

La atención será de 9 a 12 horas y se desarrollará en los siguientes puntos:

Miércoles 8 de julio: Parque O’Higgins.

Viernes 17 de julio: Oficinas Nueva Generación – Infancia, en La Favorita.

Miércoles 22 de julio: Parroquia Virgen de los Pobres.

Miércoles 29 de julio: NIDO.

Para acceder al servicio, los perros deberán asistir con collar y correa, y bozal en caso de ser necesario. Los gatos deberán ser trasladados en caniles, mochilas o cajas de transporte seguras.

Centro Veterinario de La Favorita

El Centro Veterinario funciona de manera permanente en Avenida Libertador s/n, en el barrio La Favorita, y atiende de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 horas.

En ese espacio se realizan:

Castraciones: únicamente con turno previo, que debe solicitarse llamando al 147. El día de la cirugía deberá presentarse la misma persona que gestionó el turno.

Vacunación antirrábica y desparasitación: sin turno previo y por orden de llegada.

sin turno previo y por orden de llegada. Consultas veterinarias básicas: martes, miércoles y jueves, también sin turno, durante el horario de atención.

Móvil Veterinario

Durante julio, el Móvil Veterinario atenderá en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Nº 1, con ingreso por calle 9 de Julio 3565, de lunes a jueves desde las 14 horas.

En este punto también se realizarán castraciones con turno previo, que deberán solicitarse al 147. Para acceder al servicio será obligatorio presentar DNI con domicilio actualizado en la Ciudad de Mendoza, además de concurrir el titular que gestionó el turno.

La vacunación antirrábica y la desparasitación se realizarán sin turno previo y por orden de llegada.

Desde el municipio aclararon que el Móvil Veterinario está equipado únicamente para cirugías y vacunación, por lo que no se realizan consultas clínicas.

Operativo especial en el barrio 31 de Mayo

Como parte del cronograma de julio, el viernes 31 se desarrollará un operativo territorial en el barrio 31 de Mayo. Allí se ofrecerán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para facilitar el acceso a estos servicios a los vecinos de la zona.

Requisitos para las castraciones

El área de Salud Animal recordó que algunas razas de perros y gatos no podrán ser sometidas a castración debido al mayor riesgo anestésico que presentan. Entre ellas se encuentran Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Bóxer, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Shar Pei, Chihuahua, además de gatos Persas e Himalayos y sus cruzas.

Asimismo, remarcaron que todos los animales serán evaluados por el veterinario antes de la cirugía y que la intervención quedará sujeta a la condición física de cada mascota al momento de la atención.