Argentina vs Egipto: qué dicen los astros para el duelo decisivo por el pase a cuartos

La astróloga Victoria Perrota anticipó un clima energético marcado por Venus en Virgo y tres lunas claves que influyen en el partido de Atlanta.

La Selección Argentina afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026, con la misión de avanzar a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de repetir la hazaña de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de un triunfo sufrido ante Cabo Verde, que expuso algunas falencias defensivas pero también mostró la capacidad de reacción de un plantel que combina experiencia y juventud.

Por su parte, Egipto llega con confianza tras eliminar a Australia en los penales y lograr su primera clasificación a octavos desde 1990. Conducidos por Hossam Hassan, los Faraones se apoyan en la potencia ofensiva de Mohamed Salah y en la velocidad de Omar Marmoush, además de una defensa sólida que les permitió mantenerse invictos en el torneo. El sueño egipcio es convertirse en la quinta selección africana en alcanzar los cuartos de final, siguiendo el camino de Camerún, Senegal, Ghana y Marruecos.

El escenario será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para más de 70.000 espectadores. Se espera un marco teñido de celeste y blanco, con miles de hinchas argentinos alentando a la distancia. El árbitro designado es el francés François Letexier, lo que agrega un condimento extra a un cruce que se anticipa intenso y con alto voltaje emocional.

En este contexto deportivo, la astróloga Victoria Perrota sumó su mirada particular. Según explicó en Canal 9 Televida, el ingreso de Venus en Virgo trae una energía de cierre de ciclos y alineación que favorece a la Albiceleste. Además, destacó la influencia de tres lunas —Aries, Tauro y Géminis— que marcan momentos de vitalidad y decisiones estratégicas. Perrota señaló que los primeros minutos del partido estarán dominados por la estructura defensiva de Egipto, pero advirtió que el minuto 22 será clave para que Argentina abra el marcador. Finalmente, anticipó un triunfo argentino por 2-0 o 2-1, reconociendo la fortaleza del conjunto africano pero confiando en la jerarquía de la Scaloneta.

La combinación de expectativas deportivas y lecturas astrológicas convierte este cruce en un espectáculo único. Mientras los jugadores se preparan para dejarlo todo en la cancha, los astros parecen alinearse para que la Argentina siga avanzando en su camino hacia la gloria.