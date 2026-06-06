Planazo gratuito en Mendoza: peña folclórica con música y baile en vivo para disfrutar el fin de semana

Estos planazos gratuitos invitan a celebrar las tradiciones argentinas con artistas en vivo, danzas folclóricas, gastronomía, ferias de emprendedores y actividades para toda la familia en este fin de semana.

Mendoza volverá a vestirse de celeste y blanco este fin de semana con un planazo gratuito que tienen al folclore, la música y el encuentro como protagonistas.

Se trata de una peña con espectáculos en vivo y feria de emprendedores. La actividad promete reunir a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones argentinas.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro donde la música popular, la danza y las costumbres locales sean el punto de partida para compartir una jornada diferente al aire libre.

Música, gastronomía y emprendedores

El Roble Wake Complex será escenario de una nueva edición de “Junio de Peñas“, una propuesta que combinará espectáculos artísticos, gastronomía tradicional y una feria de emprendedores locales.

Durante las jornadas habrá música en vivo de artistas mendocinos como La Dupla, Lucho Aberastain y The B.O.B, además de presentaciones de danza folclórica a cargo del ballet Origen Gaucho.

Los más pequeños también tendrán su espacio con actividades recreativas especialmente pensadas para ellos, mientras que los visitantes podrán recorrer los puestos de emprendedores y disfrutar de distintas propuestas gastronómicas.

Además, el evento tendrá un fin solidario, ya que se recibirán donaciones de arroz y lentejas para colaborar con el Banco de Alimentos.

Cuándo y dónde es