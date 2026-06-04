Planazos gratuitos en Mendoza: festival de juegos para toda la familia, torneo gamer e intercambio de figuritas para disfrutar el fin de semana

Planazos gratuitos en Mendoza: festival de juegos para toda la familia, torneo gamer e intercambio de figuritas para disfrutar el fin de semana

Mendoza

Para este fin de semana llegan varios planazos gratuitos que incluyen actividades para todas las edades. Habrá juegos recreativos, zona gamer, competencias de fútbol virtual, espacios para intercambiar figuritas y múltiples opciones para compartir en familia o con amigos.

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Veronica Ojeda

Mendoza tendrá este fin de semana dos planazos gratuitos pensados para quienes buscan compartir una jornada diferente.

Por un lado, un gran encuentro dedicado al juego y la recreación para toda la familia; por el otro, un torneo gamer que promete reunir a fanáticos del fútbol virtual y coleccionistas de figuritas del Mundial 2026.

Las actividades apuntan a generar espacios de encuentro, diversión y participación, con propuestas que combinan entretenimiento, deporte, tecnología y juegos tradicionales.

Un festival para jugar en familia

El departamento de Las Heras será sede de una nueva edición del Mes del Juego, una iniciativa que invita a chicos, jóvenes y adultos a disfrutar de una jornada repleta de actividades recreativas.

Durante el evento habrá juegos tradicionales, ajedrez, actividades deportivas, espacios inclusivos, propuestas para personas mayores, zona gamer, actividades gauchas y megajuegos.

Además, quienes asistan podrán recorrer el paseo de artesanos y disfrutar de distintas opciones gastronómicas.

La propuesta busca revalorizar el juego como herramienta de encuentro y convivencia, ofreciendo alternativas para todas las edades en un mismo espacio.

Cuándo y dónde es

  • Lugar: Parque de la Familia, Las Heras
  • Día: Sábado 6 de junio
  • Horario: De 10 a 18 horas
  • Entrada libre y gratuita

Torneo gamer e intercambio de figuritas

Para los amantes de los videojuegos y el fútbol, la Ciudad de Mendoza preparó una jornada especial con el Torneo Recreativo FC 26, una competencia que llevará la pasión futbolera a las pantallas.

La iniciativa está dirigida principalmente a jóvenes y busca fomentar la participación y el encuentro a través del juego.

Además de los partidos virtuales, los asistentes podrán participar de un espacio destinado al intercambio de figuritas del álbum del Mundial, una actividad que suele convocar a fanáticos de todas las edades.

La propuesta combina competencia, diversión y la posibilidad de completar la colección junto a otros coleccionistas.

Cuándo y dónde es

  • Lugar: Microcine Municipal David Eisenchlas (9 de Julio 500, Ciudad)
  • Día: Sábado 6 de junio
  • Horario: De 12 a 18 horas
  • Entrada gratuita con inscripción previa.

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