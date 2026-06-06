Lluvias, lloviznas y nevadas para este sábado en Mendoza: cuáles son las zonas afectadas y desde qué hora

El pronóstico del tiempo anticipó una jornada mayormente nublada, con probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la provincia y nevadas en la cordillera. Además, el domingo llegará un marcado descenso de la temperatura.

Después de varios días con temperaturas agradables y condiciones estables, el tiempo comenzará a cambiar en Mendoza.

El pronóstico anticipa un fin de semana con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias en distintas zonas de la provincia y nevadas en la cordillera.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 6 de junio estará marcado por la nubosidad variable y precipitaciones débiles en diferentes sectores del territorio provincial.

Durante las primeras horas de la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con mayor presencia de nubosidad en el sur mendocino. Sin embargo, a partir del mediodía las condiciones comenzarán a cambiar y las nubes ganarán protagonismo en toda la provincia.

Desde las 13 horas se prevén lluvias y lloviznas débiles en el sudeste provincial, especialmente en General Alvear. Con el correr de la tarde, la inestabilidad se extenderá hacia el Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza, la zona Sur y sectores del Este provincial, principalmente en La Paz.

Las precipitaciones serían de intensidad leve y podrían mantenerse durante parte de la noche.

El pronóstico también indica la presencia de vientos leves con circulación de sur a norte entre las 11 y las 21 horas. Las ráfagas afectarán principalmente al Este y al Sur de Mendoza.

En tanto, en la zona de alta montaña se espera una jornada nublada desde temprano. A partir de la tarde podrían registrarse nevadas en los sectores norte y central de la cordillera.

La temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima será de 10°C.

Pronóstico extendido

Domingo 7 de junio

Las condiciones inestables continuarán durante el domingo. Se espera un día mayormente nublado y más frío, con un descenso de la temperatura y chances de lluvias, lloviznas y nevadas en la cordillera. Hacia la tarde mejoraría gradualmente el tiempo.

Máxima: 16°C

Mínima: 9°C

Lunes 8 de junio

Para el lunes, el frío se hará sentir con más fuerza.

El pronóstico anticipa una temperatura máxima de apenas 12°C y vientos predominantes del sector sur, consolidando el ingreso de aire más frío a la provincia.