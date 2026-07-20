Habrá cortes de luz en 10 departamentos de Mendoza el martes 21 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del martes 21 de julio. Los cortes serán programados y por sectores. Afectarán zonas de: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 21 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en 10 departamentos de Mendoza. Los trabajos afectarán zonas de: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 21 de julio

Ciudad

En calle San Martín, entre José Vicente Zapata y Pedro Molina y zonas aledañas. De 13.00 a 17.00 h.

Guaymallén

Entre calles Lamadrid, Zapiola, Cipolletti y Alem; Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Cochabamba, entre Talcahuano y carril Urquiza. En Barrio Solares de Guariento y zonas aledañas; Villa Nueva. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

En calle Belgrano, hacia el oeste de Lamadrid; Costa de Araujo. De 9.00 a 11.30 h.

Luján

En la intersección de Ruta Provincial N°15 y Lencinas; Agrelo. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Carrodilla, Manuel Sáez, Los Molles, El Litoral y Rodríguez y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de cerro Bernina. Entre calles Cerro Aconcagua, Cerro Matterhorn, Cerro Tupungato y Cerro Jungfrau; Blanco Encalada. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En calle Serpa, hacia el sur de calle Nueva. Y zonas aledañas; Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle Bombal Sur, entre Olazabal y La Argentina. Afecta barrio C.E.C y AMTE y áreas adyacentes; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Bombal Sur, La Consulta, Pellegrini y Derqui. TUNUYAN.-. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Boulogne Sur Mer, hacia el norte de Carlos Pellegrini. Afecta barrio Asociación Mutual Frutas y Hortalizas y zonas aledañas. De 10.00 a 13.45 h.

Tupungato

– En calle Pública, entre Gobernador Felipe Llaver y Calle 8. Afecta Barrio Integración; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y calle Gerónimo Ortega; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle Coronel, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Lara, Forte, Vera Arenas y El Clavel; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165 y áreas adyacentes; Los dos Álamos. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Vélez Sarsfield, El Pedregal, Limay y Velazquez; El Molino. De 16.30 a 18.00 h.

Malargüe