La bandera gigante de Canal 9 Televida que viajará al Mundial 2026: dónde podés firmarla para alentar a la Selección Argentina

Canal 9 Televida invita a los mendocinos a dejar sus mensajes de apoyo en una bandera de 25 metros que viajará a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, Canal 9 Televida puso en marcha una propuesta para que los mendocinos y turistas puedan enviar su apoyo a la Selección Argentina de una manera especial: firmando una bandera de 25 metros que viajará a Estados Unidos junto al periodista Ema Vergara.

La iniciativa busca reunir firmas, mensajes y deseos de los hinchas de toda la provincia para acompañar al seleccionado argentino durante la competencia.

Quienes participen podrán escribir mensajes de aliento, deseos y todas las buenas energías para el equipo argentino con la ilusión de que la bandera llegue cargada de energía mendocina a la ciudad de Kansas

“Hoy nuestra bandera lleva entre sus colores firmas de los hinchas de los clubes mendocinos, y queremos que también lleve la tuya“, señalaron desde el canal.

Bajo el lema “Juntos nos volvemos a ilusionar“, la propuesta busca que Mendoza esté presente en el Mundial a través de los mensajes de aliento que viajarán junto a la delegación periodística de Canal 9 Televida.

La bandera recorrerá distintos puntos de Mendoza durante esta semana para que vecinos y turistas puedan acercarse a firmarla.

Dónde firmar la bandera de Canal 9 Televida

Los puntos y horarios confirmados son:

Miércoles: Centro de Mendoza, de 11 a 14 horas.

Centro de Mendoza, de 11 a 14 horas. Jueves: Plaza de Godoy Cruz, de 11 a 14 horas.

Plaza de Godoy Cruz, de 11 a 14 horas. Viernes: Plaza de Luján de Cuyo, de 11 a 14 horas.

Plaza de Luján de Cuyo, de 11 a 14 horas. Sábado: Parque General San Martín, de 11 a 14 horas.

Desde Canal 9 Televida destacaron que la idea es que cada mendocino pueda sumar su mensaje de apoyo para la Selección Argentina antes del inicio del Mundial. “Porque somos mundiales y estamos siempre juntos. Mendoza alienta a nuestra selección con el 9 Televida“.