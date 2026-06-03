Mundial 2026 en Mendoza: dónde habrá pantallas para ver los partidos y menús desde $10000

La Ciudad de Mendoza junto a distintos locales gastronómicos preparan una propuesta especial para que mendocinos y turistas puedan seguir el Mundial 2026 con pantallas, promociones y operativos especiales.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Ciudad de Mendoza presentó una propuesta para que mendocinos y turistas puedan vivir los encuentros en dos de los principales corredores gastronómicos de la capital: Arístides Villanueva y Juan B. Justo.

La iniciativa fue anunciada por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, Yamila Meljim, quien explicó que la propuesta surgió del trabajo conjunto que el municipio mantiene con los locales gastronómicos de ambas arterias. “Junto con los gastronómicos de calle Arístides, de este polo comercial tan conocido, y también sumando a la Juan B. Justo, hemos definido hacer estos puntos de encuentro para vivir todo el Mundial“, señaló la funcionaria.

Según explicó, el objetivo es generar espacios para que vecinos y visitantes puedan seguir los partidos mientras disfrutan de la oferta gastronómica de los comercios adheridos.

La propuesta forma parte de una serie de acciones que la Ciudad viene desarrollando junto al sector gastronómico para distintas fechas y eventos. En esta oportunidad, además, se suma a la campaña “Mansa Pasión“, impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Meljim indicó que los locales podrán instalar pantallas para transmitir los partidos y que ya se registraron 18 pedidos para colocarlas. “Va a ser un muy buen lugar de encuentro para poder vivir los distintos partidos”, sostuvo.

Además, habrá promociones especiales y propuestas gastronómicas con distintos valores. Según informó, los menús partirán desde los $10.000 e incluirán opciones vinculadas al denominado “Manso Menú“, desarrollado junto al Emetur.

“Hay un rango importante, pero a partir de los 10.000 pesos se pueden conseguir propuestas gastronómicas accesibles para todas las familias”, afirmó.

En una primera etapa no está prevista la peatonalización de las calles. Sin embargo, la funcionaria aclaró que existe un protocolo especial en caso de que la convocatoria de público sea elevada durante los partidos. “Se va a tener en cuenta un protocolo especial en el caso de que haya mucha afluencia de público“, explicó.

También adelantó que durante cada encuentro habrá operativos especiales para brindar seguridad a quienes elijan reunirse en Arístides y Juan B. Justo.

Respecto al estacionamiento, aseguró que no habrá modificaciones mientras no sea necesario aplicar medidas excepcionales vinculadas a una eventual peatonalización.

“Todo sigue igual, en tanto y en cuanto no sea necesario peatonalizar“, concluyó.