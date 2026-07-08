Alerta Amarilla por viento Zonda este miércoles: ¿a qué hora y en cuáles zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por viento caliente. Se sentirá en precordillera y en departamentos del Valle de Uco y el Este de la provincia.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por ráfagas de viento Zonda que soplarán en gran parte de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

¿En cuáles lugares soplará viento Zonda?

El viento Zonda soplará en los departamentos de:

Junín

Rivadavia

Valles de Luján de Cuyo

Valles de San Carlos

Valles de Tunuyán

Valles de Tupungato

Precordillera de San Rafael

Malargüe

¿Cómo estará este miércoles 08-07-2026?

Este miércoles estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera en la zona sur .

Máxima: 17°C y Mínima: 2°C

Jueves 09-07-2026

El jueves estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C

Viernes 10-07-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. y Malargue

Máxima: 16°C | Mínima: 4°C

Sábado 11-07-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C