Crimen en Maipú: mató a un hombre a puñaladas y luego incendió la casa de su expareja

La víctima tenía 53 años y murió tras ser atacada con un cuchillo. El presunto agresor escapó y antes de huir prendió fuego la vivienda de su expareja.

Un hombre de 53 años fue asesinado este viernes por la noche en Maipú luego de ser atacado con un cuchillo en plena vía pública.

El crimen ocurrió en la esquina de La Pampa y Blas Parera y es investigado por la Justicia, que busca al presunto autor del hecho.

La víctima, identificada por sus iniciales H.D.C., recibió dos heridas de arma blanca. Cuando llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

Según fuentes policiales, la víctima estaba ayudando a una mujer a trasladar sus pertenencias junto a otra persona cuando apareció la expareja de ella, identificada como A.C.S. En ese momento, el hombre habría sacado un cuchillo y atacado directamente a H.D.C. para luego escapar.

La investigación señala que, pocos minutos después del homicidio, el sospechoso se dirigió hasta la vivienda de su expareja y presuntamente la incendió antes de volver a darse a la fuga.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, efectivos de la División Homicidios y otras unidades especializadas.

Mientras continúan las tareas para dar con el acusado, la investigación quedó a cargo de la Justicia.