Balacera en Mendoza: una mujer de 26 años recibió un disparo en el pecho durante un ataque a una casa en Ciudad

La víctima recibió un disparo en el pecho durante un ataque a una vivienda. Permanece internada fuera de peligro y, según informó la Policía, registra antecedentes por encubrimiento y tentativa de robo agravado.

Una mujer de 26 años resultó herida de un disparo durante un ataque a una vivienda ocurrido en la madrugada de este sábado en el barrio Nueva Generación, de Ciudad.

La víctima fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30 horas. La joven, identificada por sus iniciales N.P.C., estaba junto a su pareja frente a un domicilio cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta efectuaron varios disparos contra la vivienda.

Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó en el pecho de la mujer. Tras la agresión, fue llevada por particulares al Hospital Lagomaggiore.

Los médicos le diagnosticaron un neumotórax izquierdo con derrame pleural y dispusieron su internación. El parte oficial indicó que la paciente permanece fuera de peligro.

Después del ataque, efectivos de la Policía de Mendoza preservaron la escena para realizar las primeras pericias. En el lugar secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán incorporadas a la investigación.

Mientras el personal trabajaba en el lugar, un grupo de vecinos comenzó a arrojar piedras contra los móviles policiales. Ante esa situación, los efectivos realizaron disparos disuasivos con armas largas para controlar el incidente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa y de la Fiscalía.

De acuerdo con la información oficial, la mujer registra antecedentes por encubrimiento agravado (2026) y por tentativa de robo agravado en poblado y en banda (2018).