Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este fin de semana

Edemsa confirmó que realizará tareas de mantenimiento este sábado 11 y domingo 12 de julio en barrios de Tupungato, San Carlos, Guaymallén, Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán.

Edemsa informó que este sábado 11 y domingo 12 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos, Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y Tunuyán.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este fin de semana del 11 al 12 de julio

Tupungato

En calle La Manga, entre callejón Navas y calle Gelardi; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre calles La Salada, Soriano, Guanda y Pinilla. De 9.30 a 13.30 h.

Ciudad

En calle Patricias Mendocinas, entre Espejo y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Juan G Godoy, Dorrego, Guillermo Molina y Ejercito de los Andes. Entre calles Joaquin V. González, Cobos, Velez Sarfield y Remedios de Escalada. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Velez Sarfield y zonas aledañas. Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Sáenz Peña, San Martín, Alvear y Evans y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Belgrano, entre Calderón y Ruta Nacional N°40 Sur, en el barrio 26 de Enero y calle Berutti; El Totoral. De 15.30 a 18.30 h.

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