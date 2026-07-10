No te funciona la aplicación del BNA+: quiénes tienen que actualizarla y cómo hacerlo paso a paso

Miles de usuarios reportaron problemas para ingresar a BNA+. El Banco Nación aclaró que la nueva versión se habilita de manera progresiva y explicó cómo realizar la migración cuando llegue el aviso oficial.

En los últimos días, numerosos clientes del Banco Nación manifestaron inconvenientes para ingresar a BNA+, la aplicación oficial de la entidad bancaria. Las consultas y reclamos se multiplicaron en redes sociales, donde varios usuarios aseguraron que la plataforma presentaba fallas o directamente no les permitía acceder a sus cuentas.

Frente a esta situación, el banco recordó que desde marzo comenzó el proceso de migración hacia la nueva BNA+, una versión renovada de la aplicación que incorpora más funciones, mayor seguridad y una experiencia unificada para operar desde el celular o la computadora. Sin embargo, aclaró que la actualización no está disponible para todos los clientes al mismo tiempo, sino que se habilita de manera escalonada.

Por qué algunos usuarios deben actualizar BNA+ y otros todavía no

El Banco Nación explicó que la implementación de la nueva BNA+ se realiza de forma progresiva. Esto significa que únicamente los usuarios que reciban la notificación oficial podrán iniciar el proceso de migración.

La entidad remarcó que el único canal habilitado para actualizar la aplicación es la app actual, donde aparecerá un mensaje invitando a descargar la nueva versión cuando el cliente esté habilitado.

Además, quienes deban migrar también recibirán un correo electrónico oficial informando que ya pueden realizar el cambio. Desde el banco insistieron en que no se debe ingresar a enlaces enviados por terceros ni responder mensajes que soliciten datos personales, ya que podrían tratarse de intentos de fraude.

Qué cambia con la nueva aplicación BNA+

La renovación de BNA+ forma parte del proceso de modernización digital que impulsa el Banco Nación, con el objetivo de centralizar todos sus servicios en una única plataforma.

Entre las principales mejoras se destacan:

Un único usuario y contraseña para operar tanto desde el celular como desde la computadora.

para operar tanto desde el celular como desde la computadora. Una interfaz más moderna y sencilla.

Mayor velocidad para realizar operaciones.

Nuevas herramientas digitales.

Más seguridad para proteger las cuentas de los clientes.

La entidad busca que todas las operaciones bancarias puedan realizarse desde un mismo entorno, evitando utilizar distintas plataformas para diferentes servicios.

Cómo actualizar la aplicación del Banco Nación paso a paso

Cuando el cliente reciba la autorización para migrar, deberá completar el siguiente procedimiento:

Ingresar a la aplicación actual utilizando la clave, huella digital o reconocimiento facial. Seguir las instrucciones para descargar la nueva BNA+. Volver a ingresar a la aplicación anterior y seleccionar la opción “Ya la tengo”. Presionar Continuar para copiar el token que aparecerá en pantalla. Abrir la nueva aplicación y pegar el token copiado. Aceptar los nuevos términos y condiciones. Crear un nuevo usuario, una nueva contraseña y elegir una imagen de seguridad. Finalizado el proceso, ya se podrá comenzar a utilizar la nueva versión de BNA+.

Qué hacer si todavía no aparece la opción para actualizar

Desde el Banco Nación aclararon que quienes aún no recibieron la invitación para migrar no deben desinstalar la aplicación actual ni descargar otra versión por su cuenta.

La recomendación es continuar utilizando la app vigente hasta recibir el aviso oficial, ya que la habilitación se realiza por etapas.