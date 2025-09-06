Planazo para el domingo: Mendoza celebra a los niños con juegos, payamédicos y música en vivo gratis

Este domingo, sumate a una jornada gratuita para toda la familia con juegos, música en vivo y diversión.

En el marco del Mes de las Infancias, la Ciudad de Mendoza cerrará su ciclo de actividades con un evento pensado especialmente para niños y niñas en tratamiento de diálisis, trasplantados, en lista de espera y sus familias.

¿Dónde y cuándo es?

La jornada se realizará este domingo 7 de septiembre, de 15 a 18.30 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque General San Martín, específicamente en la zona de la Vizcachera Norte, dentro de las instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios.

La propuesta busca generar un espacio de solidaridad, recreación y aprendizaje, fomentando valores como el cuidado mutuo y hábitos saludables.

El encuentro contará con la participación de Payamédicos, el elenco Pataletas, la artista Pochoclina, y una presentación especial de Pablo Galve, cantante que alcanzó popularidad en La Voz Argentina.

El evento es organizado por la Asociación Civil Trasplantados Mendoza junto al Cuartel de Bomberos Voluntarios, con el acompañamiento de la Municipalidad.

La invitación está abierta a todas la familias que quieran disfrutar de una tarde de juegos, música y diversión.