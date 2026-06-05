Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 6 y domingo 7 de junio

Edemsa confirmó que hará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Tunuyán y Guaymallén.

Edemsa informó que este sábado 6 y domingo 7 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, Tunuyán y Guaymallén.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 6 y domingo 7 de junio

Habrá cortes de luz para este sábado 6 y domingo 7 de junio en:

Sábado 06/06/2026