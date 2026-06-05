Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 6 y domingo 7 de junio

Edemsa confirmó que hará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Tunuyán y Guaymallén.
Edemsa informó que este sábado 6 y domingo 7 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, Tunuyán y Guaymallén.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 6 y domingo 7 de junio
Habrá cortes de luz para este sábado 6 y domingo 7 de junio en:
Sábado 06/06/2026
Tupungato
- En calle La Carrera (o Ancón), entre La Gloria y Escuela N°4-260 “Alma de Montaña”; San José. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Ancón, hacia el este de La Gloria. En Los Nogales de Tupungato y Andeluna Cellars; San José. De 15.30 a 19.30 h.
Tunuyán
- En calle Miguel Silva, entre La Puntilla y callejón Escorihuela; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.
Domingo 07/06/2026
Guaymallén
- En calle Pedro del Castillo, entre Sarmiento y Victoria. Entre calles Belgrano, Avellaneda, Bandera de Los Andes, Bolivia y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Buenos Vecinos con Mariani y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.