La autopsia al Indio Solari reveló de qué murió el histórico líder de Los Redondos

El estudio forense confirmó que el músico sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en la pileta climatizada de su casa. También se conocieron detalles de sus últimas horas y cómo será la despedida pública.

La muerte de Carlos “Indio” Solari conmocionó al mundo de la música y a miles de fanáticos en todo el país. Horas después de conocerse la noticia, la autopsia realizada sobre el cuerpo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confirmó cuál fue la causa de su fallecimiento y aportó nuevos detalles sobre sus últimos momentos de vida. El artista, que tenía 77 años y convivía desde hacía años con la enfermedad de Parkinson, murió durante la madrugada de este viernes en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Qué reveló la autopsia del Indio Solari

El examen forense realizado en la morgue de Ituzaingó determinó de manera preliminar que el cantante sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

De acuerdo con la investigación judicial, Solari se encontraba dentro de la pileta climatizada de su domicilio cuando se produjo la descompensación. Los especialistas descartaron que la muerte estuviera relacionada con un ahogamiento. Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, el músico falleció de forma prácticamente inmediata tras sufrir el episodio cerebrovascular.

La reconstrucción realizada por los investigadores señala que fue la cuidadora del artista quien encontró el cuerpo durante la mañana, cuando llegó a la vivienda para comenzar con sus tareas habituales.

Al no hallarlo en el interior de la casa, se dirigió hacia el sector de la pileta. Allí lo encontró y dio aviso a la esposa del cantante. Ambas lograron retirarlo del agua y solicitaron asistencia médica de urgencia. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los profesionales de salud, no fue posible revertir la situación.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Justicia abrió una causa para establecer las causales de muerte y ordenó distintas pericias en la vivienda.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que el ACV fue de origen no traumático y que no existen indicios de que el artista hubiera inhalado o ingerido agua antes de morir. Sin embargo, no se descarta la realización de estudios complementarios para completar el expediente.

El último adiós al Indio Solari

Mientras miles de seguidores continúan acercándose a su casa para rendir homenaje, la familia confirmó que este sábado 6 de junio se realizará una despedida pública.

A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del músico, los allegados agradecieron las muestras de cariño recibidas y adelantaron que el homenaje no se llevará a cabo en su residencia de Parque Leloir.

Además, quedó descartada la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación debido a cuestiones vinculadas a la infraestructura, la logística y la seguridad necesarias para un evento de semejante magnitud.