Mendoza: cayó vendiendo cables robados en redes sociales

La policía detuvo a un hombre que ofrecía cables eléctricos por redes sociales. Secuestraron más de 250 metros de cable y un celular.

En Tunuyán, un hombre de 36 años fue detenido tras ser sorprendido intentando vender cables eléctricos robados.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigativa Integrada y Derecho a Gestión (DIILE), en el marco de la Ley 9447, que regula la compraventa de metales no ferrosos.

El personal policial, tras detectar la oferta en redes sociales, se contactó con el sospechoso para acordar la supuesta compra. Al llegar al lugar, los efectivos se identificaron con credenciales y vestimenta oficial. El detenido se movilizaba en un Honda Accord blanco. Al revisar el vehículo, encontraron aproximadamente 250 metros de cable preensamblado de aluminio de baja tensión, marca Cimet, tipo CMXA, utilizado para la distribución de energía eléctrica, y reconocido por la empresa prestadora del servicio.

Además, los agentes secuestraron un teléfono celular Samsung blanco con la pantalla dañada.

La Dra. Carolina Garay, ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 1 de Guaymallén, ordenó la detención del hombre, su traslado a la Comisaría 25 y el secuestro tanto del material como del teléfono.