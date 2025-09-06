¿Sin planes para este sábado?: sumate a esta clase gratuita de ritmos al aire libre

Este sábado, sumate a esta actividad gratuita que combina música, baile y diversión para toda la familia.

La Municipalidad de Mendoza, a través de la Ciudad del Deporte, sigue impulsando la actividad física y el bienestar de los vecinos mediante eventos deportivos y recreativos.

En esta oportunidad, invita a toda la comunidad a participar de una Master Class de Ritmos gratuita, un encuentro pensado para disfrutar del movimiento y la música.

¿Dónde y cuándo es?

La actividad se realizará el sábado 6 de septiembre, de 17.00 a 18.30 horas, en el Parque Urbano, ubicado en Ituzaingó y Córdoba.

La propuesta es totalmente gratuita y estará dirigida por las profesoras del programa “Vamos a la Plaza”, quienes guiarán a los participantes en la exploración de distintos estilos musicales y coreográficos en un ambiente divertido y dinámico.

Este evento será especial, ya que reunirá a alumnos, alumnas y docentes de los diferentes espacios del programa, promoviendo la interacción y fortaleciendo los lazos entre la comunidad. Se espera la participación de alrededor de 100 personas, que disfrutarán de una jornada de actividad física, entretenimiento y aire libre.

No hace falta experiencia previa: la invitación es abierta a todos los vecinos que quieran sumarse a esta celebración del movimiento y la música.