Buscan desesperadamente a Manchas y Negro los perritos de la estación del Metrotranvía de Gutiérrez

Desde hace más de seis años viven en la estación de General Gutiérrez y ahora sus cuidadores los buscan intensamente. Sospechan que un hombre se los llevó y piden ayuda para encontrar a Manchas y Negro.

Los vecinos de Gutiérrez están desesperados buscando a Machas y Negro los perritos que vivían en la estación del Metrotranvía desde hace años y son muy queridos por todos los que circulan por la zona.

Se trata de dos hermanos conocidos como Manchas y Negro, animales muy queridos por todos los trabajadores, pasajeros del tren y residentes de la zona.

Según indicaron, los perros fueron vistos por última vez el miércoles y cuando una persona joven de sexo masculino se los habría llevado. En un primer momento, el hombre habría retirado a tres animales del lugar, aunque una perrita, Luna logró escapar.

Horas después, cerca de las 22 del mismo miércoles, la perra fue encontrada en un estado de gran estrés mientras corría por la intersección de calles Maza y Juan B. Justo, también en Maipú. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias sobre el paradero de Manchas y Negro.

Quienes los buscan señalaron que ambos perros están castrados y reciben tratamiento veterinario, por lo que requieren cuidados específicos.

Además, aportaron detalles para facilitar su identificación. Negro llevaba colocado un polar anaranjado con dibujos de patitas, mientras que Manchas tenía un abrigo azul con bordes verdes y un cuello celeste con lunares blancos, tal como aparecen en fotografías difundidas para ayudar en su búsqueda.

Familiares y vecinos piden colaboración a quienes puedan haberlos visto o tengan información sobre su ubicación. Cualquier dato puede ser clave para lograr que los animales regresen al lugar donde han vivido durante años.