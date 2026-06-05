Multas por no tener la RTO: qué es más barato ¿hacer la revisión o pagar la infracción?

Aunque la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) sigue siendo un requisito legal para circular, en Mendoza la multa por no tenerla vigente puede costar menos que realizar el trámite. La situación abrió un debate entre los conductores, mientras crecen los controles y miles de infracciones ya fueron labradas en lo que va de 2026.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) volvió a quedar en el centro del debate en Mendoza luego de que se conociera que la multa por circular sin el trámite vigente puede resultar más barata que realizar la inspección. Mientras miles de conductores hacen cuentas para decidir qué les conviene, las estadísticas muestran que casi tres de cada diez infracciones viales labradas en lo que va de 2026 estuvieron relacionadas con la falta de este requisito obligatorio.

La pregunta comenzó a repetirse entre los automovilistas mendocinos luego de conocerse los valores actualizados de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y las sanciones por circular sin ella.

Actualmente, realizar la inspección técnica para un automóvil particular cuesta $58.600, mientras que la multa por no contar con la RTO vigente está catalogada como una falta leve y asciende a $50.000. Incluso, quienes abonen la infracción dentro de los tres días hábiles pueden acceder a un descuento del 40%, reduciendo el monto a $30.000.

A simple vista, la diferencia económica podría llevar a algunos conductores a optar por el pago de la multa. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que la ecuación no es tan sencilla.

Miles de multas por falta de RTO en Mendoza

Durante los primeros meses de 2026, la Policía de Mendoza realizó 77.240 actas viales. De ese total, cerca de 22.900 infracciones estuvieron relacionadas con la falta de RTO, una cifra que representa casi tres de cada diez multas labradas en la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que muchas de esas sanciones forman parte de los llamados “concursos de faltas”, es decir, controles donde además de la ausencia de la revisión técnica se detectan otras irregularidades, como problemas en la documentación o desperfectos menores del vehículo.

Por qué hacer la RTO sigue siendo la mejor opción

Aunque el valor de la multa pueda resultar más bajo que el costo del trámite, la situación cambia si el conductor reincide. En caso de acumular varias infracciones por el mismo motivo, la situación puede ser derivada a un juzgado vial, donde las sanciones económicas suelen incrementarse considerablemente.

Además, existe otro aspecto clave: fuera de Mendoza la falta de RTO es considerada una infracción grave o gravísima, lo que implica multas mucho más elevadas e incluso otras penalidades, dependiendo de la jurisdicción.

Por eso, quienes viajan a otras provincias podrían enfrentarse a sanciones mucho más severas que las vigentes en territorio mendocino.

Cuánto cuesta hacer la RTO en Mendoza en junio de 2026

Los valores actualizados para realizar la revisión técnica son:

Motos de hasta 300 cc: $21.700

Motos de más de 300 cc: $40.500

Autos particulares: $58.600

Camionetas: $64.700

Cada cuánto tiempo hay que hacer la RTO

Los plazos vigentes para vehículos particulares son:

Vehículos 0 km: primera revisión a los 5 años .

. Vehículos de hasta 10 años de antigüedad: cada 2 años .

. Vehículos con más de 10 años: cada 1 año.

Para unidades destinadas al transporte de pasajeros o cargas, la inspección debe realizarse anualmente.

Cómo sacar turno para la RTO

Los conductores que necesiten realizar el trámite pueden gestionar el turno de manera online a través del portal oficial de la RTO en Mendoza. Para completar el proceso deberán informar los datos del vehículo, seleccionar un taller habilitado y elegir fecha y horario disponibles.

Qué documentación piden para realizar la revisión

Al momento de presentarse en el taller, es necesario contar con: