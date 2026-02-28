Planazo gratuito para este sábado en Mendoza: música en vivo, danzas y degustación de vinos para disfrutar al aire libre

Una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos, con música en vivo, danzas folklóricas, feria de emprendedores, foodtrucks y degustación de vinos, en una noche pensada para celebrar la cultura y las tradiciones mendocinas al aire libre.

Este sábado 28 de febrero, Godoy Cruz será escenario de una propuesta ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Se trata de La Peña de la Vendimia, un evento gratuito que combina música en vivo, danzas folklóricas, feria de emprendedores, foodtrucks y degustación de vinos.

¿Dónde y a qué hora es?

La cita es a partir de las 20 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, uno de los espacios al aire libre más elegidos por los mendocinos, que se prepara para recibir una noche cargada de tradición y espíritu vendimial, en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El escenario contará con la participación de destacados artistas locales como Cristian Capurelli, Germán Olivares, Cuarto Creciente, La Trova Menduka y El Mambo. Además, habrá presentaciones de los ballets Raza Criolla y Gualey, y una actuación especial a cargo de Alejo Sosa y Camila Peralta.

Quienes se acerquen también podrán recorrer la feria de emprendedores, disfrutar de distintas opciones gastronómicas en los foodtrucks y participar de degustaciones de vinos, en una propuesta pensada para todos los gustos y edades.