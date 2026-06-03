Quiénes son los siete detenidos e imputados por el crimen del municipal asesinado en Guaymallén 

La investigación por el homicidio de Germán David Di Giovambattista sumó nuevos detenidos y la Justicia ya tiene identificados a los siete sospechosos que habrían participado del ataque fatal ocurrido frente a su vivienda. Qué rol habría tenido cada uno según la fiscalía.

La causa por el asesinato de Germán David Di Giovambattista, el trabajador de la Municipalidad de Guaymallén que fue baleado frente a su casa en abril, dio un nuevo giro con la detención de más sospechosos. Con los últimos procedimientos realizados en distintas zonas de Maipú, ya son siete las personas imputadas por el crimen que conmocionó a Mendoza.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, avanza sobre la hipótesis de que el ataque fue ejecutado por un grupo de personas que habría acudido al domicilio de la víctima con el objetivo de recuperar una motocicleta robada. Sin embargo, la situación terminó de la peor manera: Di Giovambattista recibió un disparo mortal cuando intentó defender a su familia.

Quiénes son los siete acusados por el crimen

Entre los primeros detenidos aparecen Gustavo Alfredo Gómez Knap, comerciante de Maipú, y su hijo Lucas Lisanti Gómez, propietario de la motocicleta que había sido sustraída previamente.

Ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipes secundarios y permanecen detenidos mientras continúa la investigación.

Días atrás también fue capturado Brian Jesús Amaya Gómez, señalado por los investigadores como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida del empleado municipal. Según la acusación provisoria, habría sido quien accionó el arma durante el enfrentamiento ocurrido frente a la vivienda de la víctima. La fiscalía lo imputó de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor.

A ellos se sumaron recientemente otros cuatro detenidos:

Maximiliano Nahuel Miranda Del Giudice

Lucas Matías Espíndola Oviedo

Gerardo Emanuel Sosa

Fernando Ismael Tejada Quiroga

Los cuatro fueron imputados como partícipes secundarios en el homicidio e imputados por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con la teoría que maneja la fiscalía, durante la madrugada del 11 de abril un grupo de personas llegó hasta una vivienda ubicada sobre calle Mathus Hoyos, en Guaymallén.

Los sospechosos buscaban recuperar una motocicleta y un teléfono celular que habían sido robados previamente. Según la investigación, comenzaron a exigir la devolución de esos elementos e incluso habrían intentado ingresar por la fuerza al domicilio.

Ante la situación, Di Giovambattista salió de la casa para enfrentar a quienes se encontraban en el lugar, mientras su esposa e hijas permanecían dentro de la vivienda.

Fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento que terminó con el disparo fatal.