Mendoza: una mujer de 34 años cruzó corriendo el Acceso Norte y la atropellaron

La mujer intentó cruzar corriendo el Acceso Norte, en Las Heras, cuando fue atropellada por un auto. Sufrió una fractura de húmero y politraumatismos, mientras que la conductora dio negativo en el control de alcoholemia.

Una mujer de 34 años sufrió lesiones de consideración luego de ser atropellada por un vehículo en el Acceso Norte, a la altura de calle Libertad, en Las Heras.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 19:30 y fue asistido por personal de la Delegación Vial Gran Mendoza. Según la información oficial, la mujer caminaba junto a dos acompañantes cuando intentó cruzar la arteria corriendo, mientras las otras personas permanecieron detenidas.

En ese momento, fue embestida por un automóvil Peugeot 308 conducido por una mujer de 31 años, que circulaba por la zona.

Como consecuencia del impacto, la peatona sufrió una fractura de húmero y politraumatismos, por lo que fue trasladada a la Clínica Santa María para recibir una mejor atención médica.

A la conductora se le realizó el correspondiente dosaje de alcohol, cuyo resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las circunstancias del hecho quedaron bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.