Planazo gratuito en Mendoza: cuándo es la Festa in Piazza y cuál es el cronograma de actividades

La tradicional celebración de la colectividad italiana volverá a reunir gastronomía típica, espectáculos en vivo y elección de su reina en el corazón de la Ciudad, con entrada libre y gratuita.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invita a mendocinos y turistas a participar de una nueva edición de Festa in Piazza,
En el marco de la Vendimia, esta tradicional celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Mendoza, volverá a llenar de música, sabores y tradición italiana uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad.
Organizada por Federación de Asociaciones Italianas de Mendoza (FEDIME), junto al municipio y el Consulado General de Italia en Mendoza, la propuesta celebra la identidad y el legado de la colectividad italiana, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados del calendario vendimial.
Tres noches de música, gastronomía y tradición
El evento se realizará el 2, 3 y 4 de marzo, de 19 a 00, en la Plaza Italia, con entrada libre y gratuita.
Durante las tres jornadas, la plaza ofrecerá comidas típicas, espectáculos artísticos en vivo y DJs, además de distintas propuestas pensadas para toda la familia. Como parte de la programación, se realizará también la elección de la Reina de la Colectividad Italiana.
Desde sus orígenes, la celebración fue concebida como un gesto de gratitud hacia Mendoza, tierra que recibió a miles de inmigrantes italianos que contribuyeron al desarrollo productivo, comercial, cultural y social de la provincia. Con el paso del tiempo, el evento se consolidó como una de las celebraciones identitarias más importantes de la Ciudad.
Cronograma de actividades
Lunes 2 de marzo
- 20:00 – Himnos y Banda de la Policía de Mendoza
- 21:00 – Acto protocolar
- 21:30 – Paso de las Reinas
- 22:00 – Ballet Vilma Rúpolo
- 22:15 – Miguel Cotignola
- 22:45 – Reitano-Rojas
- 23:15 – DJ Félix Rincón
Martes 3 de marzo
- 20:00 – Coro Calabrés
- 20:45 – Paso de las Reinas
- 21:15 – Ricardo Crispino
- 21:45 – Gala Lírica
- 22:40 – Elección de la Reina
- 23:15 – Banda Notte Italiana
Miércoles 4 de marzo
- 20:20 – Ballet Vilma Rúpolo
- 20:40 – Javier Casetti
- 21:00 – Enzo De Lucca (Tango)
- 21:30 – Alma de Soul
- 22:00 – Gala Lírica
- 22:45 – Sorteo
- 23:15 – Sombra de Luna
Cómo será el operativo de tránsito
Durante los días del evento habrá corte total de tránsito vehicular el 2, 3 y 4 de marzo, de 18 a 00.30 horas, en calle Perú (entre San Lorenzo y Montevideo) y en Montevideo (entre 25 de Mayo y Perú).
Además, se realizará un despeje de estacionamiento previo el 1 de marzo, de 9 a 16 horas, en esos mismos tramos. Durante el desarrollo de la fiesta también se liberarán espacios en el perímetro de la plaza para facilitar la circulación y se reservarán lugares para vehículos de emergencia.