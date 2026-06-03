Un mendocino encontró la tumba secreta del “encadenado” y quedó aterrado luego de grabar algunos sucesos paranormales 

Un influencer mendocino registró un extraño episodio mientras visitaba una histórica tumba en Santa Rosa. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Las historias paranormales siempre despiertan curiosidad, pero cuando quedan registradas en video el impacto suele ser aún mayor. Eso fue lo que ocurrió en Santa Rosa, donde un creador de contenido mendocino aseguró haber captado un extraño fenómeno mientras recorría la conocida “tumba encadenada” de la leyenda. El episodio quedó registrado en una grabación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

El video de Mendoza que sorprendió a miles de usuarios: las cadenas que se mueven solas

El protagonista de la historia es un influencer local conocido como “El Joni”, quien decidió visitar el histórico sepulcro ubicado en la zona de Ñacuñán en Santa Rosa para contar la leyenda que rodea al lugar.

Mientras filmaba el contenido, una situación llamó la atención de sus seguidores. Al revisar posteriormente las imágenes, detectó que una de las cadenas que rodean la tumba parecía moverse por sí sola, mientras el resto permanecía completamente inmóvil.

La secuencia generó un intenso debate en redes sociales y fue compartida miles de veces por usuarios intrigados por lo ocurrido.

El creador de contenido relató que la visita estuvo marcada por situaciones que le resultaron extrañas desde el comienzo. Según explicó, junto a su equipo tuvo dificultades para encontrar el sitio debido a la vegetación y a la complejidad del terreno.

La experiencia continuó durante el regreso, cuando observaron remolinos de polvo y movimientos de tierra en las inmediaciones de la ruta, situaciones que terminaron alimentando el misterio de la jornada.

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La leyenda detrás de la tumba encadenada

La tumba se encuentra en una antigua zona rural cercana a Ñacuñán y está vinculada a la historia de Humberto Bianchi, un trabajador ferroviario de principios del siglo pasado cuya muerte dio origen a una de las leyendas más conocidas en Mendoza.

Con el paso de los años, los relatos populares comenzaron a hablar de supuestas apariciones y extraños sonidos durante la noche en los alrededores del lugar. Según la tradición oral, algunos vecinos aseguraban escuchar cadenas arrastrándose entre los campos, lo que contribuyó a construir el mito que aún perdura.

¿Por qué la tumba está rodeada de cadenas?

De acuerdo con la historia transmitida de generación en generación, los habitantes de la zona decidieron colocar gruesas cadenas alrededor del sepulcro para simbolizar el descanso definitivo del espíritu que, según los relatos, apareció parado en la tumba y que luego merodeaba por el lugar.